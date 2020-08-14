جرائم الجماعة الارهابية في ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية.. سحل وقتل 11 ضابطا ومجندا والقاء جثثهم في العشش والاراضي الزراعية.. حرق محافظة الجيزة وذبح قبطي والهجوم على قسم الطالبية

استشهاد مجند وتهريب مساجين بعد اطلاق نار استمر 9 ساعات من الاخوان في العياط

حرق مبني كلية الهندسة والتحقيق مع 213 متهما وضبط ترسانة اسلحة الجيزة

احباط تفجير قسم امبابة ومحكمة شمال الجيزة بعد ضبط اخوانيين بحوزتهما لاب توب يحمل موعد التفجير

الجيش والشرطة يضبطان 31 متهما بحوزتهم مولوتوف في الدقي

حرق نقطة الشرطة والتعدي علي قوات اوسيم





٧ سنوات مرت علي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة اللذين نظمهما جماعة الإخوان الإرهابية اعتراضا على إنقاذ القوات المسلحة للدولة من بين ايديهم.. وما ان خطت القوات مكاني اعتصامهما كشروا عن انيالهم وحرقوا الأخضر واليابس وقتلوا مئات الأبرياء.





وأصيب الإخوان بحالة من الغضب العارم بعد ثورة 30 يونيو وخرجوا للاعتصام وما أن قامت القوات الأمن بفض اعتصامهم قرروا اذاقة المواطنين ورجال الشرطة الوان العذاب فحرقوا ونهبوا وسرقوا عدد ضخم من اقسام الشرطة بمختلف مناطق الجيزة وقطعوا الطرق وحاصروا المنشات ولم يكتفوا بهذا الامر بل قاموا بالتمثيل باجساد رجال الشرطة الذين توقفوا للذود عن منشاتهم العسكرية وتادية واجبهم الوطني فسحلوا وقتلوا 11 ضابطا ومجندا بقسم شرطة كرداسة والقوا بجثثهم وسط الاراضي الزراعية والعشش ووسط الشارع في تحد سافر لكافة القيم الإنسانية وحرمة الموتي .





وقام الاخوان ايضا بالهجوم علي معظم اقسام الشرطة بالجيزة فحرقوا وحاصروا اقسام كرداسة والعياط والوراق واوسيم ونقطة شرطة البراجيل ونقطة نجدة اكتوبر وقسم العياط والبدرشين وابو النمرس والحوامدية وجراج قسم الطالبية فضلا عن قطع الطريق بشارع الهرم ونفق نصر الدين وقتل اثنين من الاهالي والقاء جثثهم وسط النفق في حين قاموا بذبح قبطي صاحب محل هواتف محمولة بالطالبية واسفرت الاحداث التي ارتكبوها عن مقتل ضباط وافراد شرطة ايضا حيث قاموا بقتل رائد بشرطة السياحة والاثار اثناء عودته من عمله اعلي محور 15 مايو في حين استشهد مجند اثناء هجومهم علي قسم العياط في حين اطلقوا النار علي قسم الطالبية واشعلوا النيران في مبني محافظة الجيزة فضلا عن حرق مبني كلية الهندسة ومازالت هجمات الاخوان مستمرة علي المواطنين والمنشات الحكومية لترويع الامنين واثارة الذعر بين المواطنين .

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة بإشراف المستشار محمد عبد القادر المحامي العام الاول لنيابات شمال الجيزة الكلية -انذاك- ان المجني عليهم من رجال الشرطة هم اللواء مصطفي الخطيب رئيس فرقة قطاع شمال الجيزة والعميد محمد جبر مامور مركز كرداسة ونائبه العقيد عامر عبد المقصود والرائدين هشام شتا ومحمد فاروق معاوني المباحث بالاضافة الي المقدم ايهاب مرسي من قوات الامن المركزي التي كانت متواجدة لتامين مركز الشرطة فضلا عن قتل 3 مجندين وشرطي ومواطن من اهالي كرداسة





وتبين من مناظرة الجثث التي اجراها كل من المستشارين شريف توفيق رئيس نيابة الدقي واحمد رفعت رئيس نيابة العجوزة وتامر الحديدي رئيس نيابة كرداسة بمعاونة المستشار احمد ناجي رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية- وقت وقوع الجريمة- ان حالة الجثث سيئة للغاية وان جميعها تعرضت للسحل والجر علي الارض حيث قام المتهمون بالتمثيل بالجثث عن طريق جرها علي الارض وتمزيق اجزاء منها عقب انهاء حياتهم كما تبين ان الشهداء مصابين بطلقات ناري في مختلف انحاء الجسد بالاضافة الي طعنات وجروح قطعية في الراس والصدر حيث ان الضرب بالات حادة وشج في الراس ادي لظهور اجزاء من جماجم المجني عليهم وكشفت التحقيقات التي اجرها احمد ناجي رئيس نيابة الحوادث حينها ان اعداد ضخمة من جماعة الاخوان المسلمين اشتركت في قتل المجني عليهم وانهم قاموا بسحلهم من مكاتبهم خارج قسم كرداسة وسط الشارع واستمر تعديهم عليهم لما يقرب من 3 ساعات مثلوا خلالها بجثثهم واضافت التحقيقات ان المتهمين منعوا تسليم الجثث للاهالي او الشرطة التي تعذر اقترابها منهم حيث تركوها وسط الشارع لفترة ثم القوا بها في عدد من "العشش" والاراضي الزراعية وتمكن الاهالي من العثور علي الجثث واخذها بعد انصراف المتهمين من الاخوان وقاموا بتسليمها الي المستشفيات التي نقلتهم الي مستشفي الشرطة بالعجوزة وامرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثث وصرحت النيابة بدفنهم .

وفي منطقة العمرانية قام الاخوان باثارة الفوضي في كافة ارجاء المنطقة حيث قاموا بقطع شارع الهرم وتحطيم محلاته واشعال النيران في نفق نصر الدين بالهرم مما ادي لمقتل مواطنين اثر اطلاق النيران الاخوان النيران بكثافة علي الاهالي في حين قامت مجموعة منهم باقتحام محل صاحب موبايات بمنطقة الطالبية بعدما اكتشفوا انه قبطي حيث قاموا بتحطيم المحل وذبح صاحبه وفروا هاربين وعثرت الاجهزة الامنية بالجيزة علي حقيبة مليئة بالملابس وساطرو داخل المحل عقب هرب الاخوان وامرت نيابة العمرانية بتشريح جثث القتلي الثلاثة الذين لقوا مصرعه علي يد الاخوان كما قررت النيابة الانتقال الي موقع الاحداث لاجراء المعاينة التصويرية عقب هدوء الاوضاع الامنية خاصة ان المئات من الاخوان المسلمين هاجموا ديوان محافظة الجيزة وقاموا بحرقه بالكامل حيث قاموا بإشعال النيران فيه مما اسفر عن انفجار 5 سيارات داخل جراج المحافظة فيما قام آخرون بقطع الطريق الدائرى فى الاتجاهين من ناحية شارع البحر الأعظم الأمر الذي تسبب في شلل مروري كامل وقامت قوات الحماية المدنية باجلاء موظفي محافظة الجيزة من المبني المحترق عن طريق السلالم الهيدروليكية حيث تم انقاذهم من النوافذ فيما القت قوات الامن القبض علي 14 متهما من الاخوان من منفذي الهجوم .





ولم يكتف الاخوان بما ارتكبوه بالعمرانية والطالبية حيث توجهوا الي جراج قسم الطالبية عقب فشلهم في اقتحام القسم وقاموا باقتحام الجراج وسرقة ما به من سيارات ودراجات بخارية ثم قاموا بحرقه وفروا هاربين فيما قام اخواني باطلاق النار علي قسم الطالبية الا ان القوات تمكنت من القاء القبض عليه عقب خروجه من مسيرة.

كما شهد محيط قسم شرطة الوراق محاولة اقتحام جماعة الاخوان المسلمين ديوان القسم في اعقاب تنفيذ وزارة الداخلية والقوات المسلحة قرار فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة.





وكشفت تحقيقات النيابة ان الاحداث اسفرت عن حرق قسم الوراق بالكامل بعد محاصرته من حوالي 1500 اخواني ومنتمين لتيارات اسلامية وقيامهم برشقه بالحجارة والقاء زجاجات المولوتوف الحارقة علي واجهات القسم مما ادي لدخولها الي المكاتب التي تحتوي علي ملفات ودفاتر بالمحاضر وحصر بعدد الاسلحة المتواجدة بالقسم واضافات التحقيقات ان اقتحام المتهمين للقسم ادي لسرقة كافة الاسلحة المتواجدة به والتي تنوعت بين اسلحة ميري واسلحة تم تحريزها في قضايا بالاضافة الي تهريب عدد من المتهمين لم تتح الفرصة لنقلهم الي السجون العمومية قبل اقتحام القسم .





وتبين من التحقيقات ان الاخوان والمتجمهرين امام القسم قاموا بحرق 4 سيارات بوكس خاصة بقوات الشرطة كما تبين ان تعامل القوات مع المقتحمين ومحاولة صدهم عن الاقتحام ادي لاصابة 3 من ضباط القسم من بينهم الرائد محمد دياب معاون الضبط والذي اصيب بعدة طعنات في مختلف انحاء الجسد والرائد مصطفي علام والذي اصيب بجرح قطعي بالراي تم تقطيبه ب 10 غرز جراحية وتم ايداعهما بمستشفي الشرطة بالعجوزة وضابط ثالث تلقي العلاج وخرج من المستشفي .





اطلاق الرصاص





9 ساعات من اطلاق النار المتتالي والرصاص دوي بمحيط قسم شرطة العياط عقب تجمهر ما يقرب من الفي اخواني امام المركز في محاولات مضنية لاقتحامه ثبت خلالها ضباط وافراد القسم 9 ساعات متواصلة وتصدوا للمحاولات الاخوانية حتي نفذت ذخيرتهم مما دفعهم للانسحاب مضطرين حفاظا علي حياتهم حياة المواطنين نظرا لوقوع القسم وسط منطقة سكنية وفور مغادرة الضباط والافراد للقسم عقب جمعهم قطع السلاح الميري منعا لسرقتها اقتحم الاخوان القسم واشعلوا النيران فيه مما ادي لاستشهاد مجند وحرق مقر القسم وتهريب ما به من مساجين .





وكشفت الاخطارات التي تلقتها نيابة العياط ان الهجوم الاخواني علي ديوان قسم العياط بدأ منذ الساعة العاشرة والنصف صباحا عقب فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة وبادر فيه الاخوان باطلاق وابل من الاعيرة النارية من رشاشات متعددة الطلقات واسلحة الية وبنادق خرطوش فتعامل معهم الضباط باطلاق الرصاص في الهواء خاصة ان القسم يقع وسط منطقة سكنية واستمر اطلاق النار حتي الساعة السادسة والنصف مساء عندما نفذت ذخيرة الضباط الذين حاولوا الحفاظ علي بعض الذخيرة مع 5 افراد منهم لاطلاق النار في الهواء علي الاخوان لتامينهم اثناء اخلائهم القسم واضافت التحقيقات ان الاخوان اقنعوا عددا من المسجلين خطر بالمنطقة باقتحام القسم معهم لاخراج اقاربهم وزملائهم من حجز القسم وبالفعل عاون عدد من المسجلين خطر في اقتحام ديوان القسم واحراقه واتت النيران علي محتوياته بالكامل.





كما اجرت حينها نيابة قسم الجيزة تحقيقات موسعة في الاحداث التي اعقبت فض ميدان النهضة حيث القت قوات الامن القبض علي 213 متهما عثر بحوزتهم علي كمية ضخمة من الاسلحة حيث عثر علي 10 بنادق الية و29 فرد خرطوش و9257 طلقة الية و322 طلقة خرطوش و6 قنابل يدوية و55 زجاجة مولوتوف بالاضافة الي عدة مضبوطات اخري منها واقيات من الرصاص واجري فريق من النيابة التحقيق مع المتهمين كما امرت النيابة تشريح جثث 12 قتيلا سقطوا عقب الاحداث والاستماع لاقوال 30 مصاب

كما احبطت في تلك الفترة الاجهزة الامنية بالجيزة تفجير قسم امبابة ومبني محكمة شمال الجيزة عقب القبض علي شابين اخوانيين وبحوزتهما لاب توب يحتوي علي صور المنشاتين وموعد تفجيرهما بالاضافة الي ملف يحتوي علي كيفية تزوير اموال البنك المركزي وملفات مشفرة فتمت احالتهما الي النيابة التي باشرت التحقيق .





وكشفت التحقيقات التي اجريت ان المتهمين كانا يسيران بشوارع امبابة وباستيقافهما من الاجهزة الامنية وتفتيشهما عثر بحوزتهما علي لاب توب الذي تبين من فحصه انه يحتوي علي صور لمنشات حيوية واماكنها وهي قسم شرطة امبابة ومحكمة شمال الجيزة بشارع السودان وتبين انهما حددا موعدا لاستهداف هذه المنشات وتفجيرها كما تم العثور علي اللاب توب علي ملف يتضمن شرحا لكيفية تزوير اموال البنك المركزي وملفات مشفرة.

اجرت نيابة الدقي برئاسة المستشار شريف توفيق –حينذاك- التحقيق في مقتل 30 شخصا في محيط ميدان مصطفي محمود عقب اعتصام الاخوان بالميدان والاشتباكات التي وقعت بينهم وبين الشرطة بشارع البطل احمد عبد العزيز كما حققت النيابة مع 31 متهما القت الشرطة والقوات المسلحة القبض عليهم وبحوزتهم زجاجات مولوتوف في الميدان في حين اجرت نيابة العجوزة التحقيق في مقتل رائد شرطة من شرطة السياحة والاثار علي يد مجموعة من الاخوان اعلي محور 15 مايو بعد اطلاق النار علي راسه والاستيلاء علي سيارته وسلاحه الميري كما القي القبض علي 3 متهمين من الاخوان بحوزتهم اسلحة في اتجاههم لميدان مصطفي محمود





واستمرت ممارسات جماعة الاخوان الارهابية العنيفة حيث امتدت الي نقطتي شرطة اوسيم والبراجيل حيث قامت مجموعة من الاخوان بحرق المبنيين وتعدوا علي قوات الشرطة بالضرب والسب الا انهم تمكنوا من المغادرة قبل الفتك بهم .