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حوادث

خروج 3 عربات من قطار الزقازيق بشبرا الخيمة دون إصابات

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:28 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
خرجت 3 عربات من قطار الزقازيق عن القضبان بالقرب من محطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية دون وقوع اى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وتبين من المعاينة عقب وصول قطار الزقازيق المتجه الى القاهرة " خط الشرق " وبالقرب من محطة شبرا الخيمة وفور تحركه فى اتجاه القاهرة خرجت 3 عربات من القطار عن القضبان.

وعلى الفور شعر الركاب وقاموا بالصياح حتى توقف سائق القطار وانقذت العناية الالهية الركاب من الموت المحقق فيما تم الدفع بأوناش هيئة السكة الحديد لرفع عربات القطار مرة اخرى.
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