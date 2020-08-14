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فن

مستعيدًا ذكريات لقائه معها.. رامي رضوان ينعي شويكار بكلمات حزينة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:47 م
شويكار
شويكار
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شيماء عبد السلام
نعى الإعلامى رامى رضوان النجمة شويكار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيدوهات إنستجرام .

وعلق رامى قائلًا: "جميلة الروح والطلة ..صانعة بهجة بفنها وفي حياتها لمن حولها محظوظ أننا التقينا عدة مرات وتحدثت مع نجمة أعشقها منذ الصغر..وزاد عشقي بالتعرف عليها كإنسانة يملأ قلبها وروحها الجمال..سأفتقدك كثيرا حتى نقلتي اللهم أسكنها فسيح جناتك وإغفر لها واكتب لها رحمة واسعة. .أرجو منكم الدعاء لها.وداعا النجمة الكبيرة شويكار".

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وأعلن عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة شويكار وذلك عن عمر يناهز 82 عاما. . 

وقال عزوز عادل، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ .. الفنانة الكبيرة ⁧‫/شويكار .. ‫رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان‬".

يذكر أن شويكار ذات جذور تركية ( من أب تركي وأم شركسية )، ولدت في مدينة الإسكندرية، وبدأت في خوض تجربة التمثيل منذ مطلع ستينيات القرن العشرين، وصارت من أكثر الفنانات جماهيرية، خاصة في الأعمال التي شاركت فيها مع الفنان الراحل فؤاد المهندس، من أفلامها (أخطر رجل في العالم، شنبو في المصيدة، أرض النفاق، سفاح النساء)، ومن المسرحيات التي قامت ببطولتها: (أنا وهو وهي، حواء الساعة 12، سيدتي الجميلة، أنا فين وإنتي فين)، ومنذ مطلع السبعينيات، ركزت أكثر على العمل السينمائي، فقدمت منذ ذلك الوقت عشرات الأفلام، منها (الكرنك، السقا مات، فيفا زلاطا، طائر الليل الحزين، أمريكا شيكا بيكا). كما قدمت بعد ذلك العديد من الأعمال التلفزيونية تنوعت ما بين الكوميديا والتراجيديا منها (امرأة من زمن الحب، هوانم جاردن سيتي، بنت من شبرا، كلام رجالة).

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