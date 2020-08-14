تعرف على مرض شويكار المتسبب في وفاتها

اقرأ ايضًا:

أسباب انفجار المرارة





تحدث التمزقات بشكل عام بسبب التهاب المرارة أو إصابة حادة.





تشمل أسباب التهاب المرارة المؤدي إلى التمزق ما يلي:





1- حصوات المرارة ، وهي السبب الأكثر شيوعًا للالتهاب.

2- داء الصفر، الذي تسببه الديدان الطفيلية ويمكن أن يؤدي إلى مرض القنوات الصفراوية.

3- الالتهابات البكتيرية، مثل تلك التي تسببها القولونية ، الكلبسيلة ، أو العقدية البرازية.

4- الحمأة الصفراوية ، وهي مزيج من المادة الصفراوية والجسيمات التي يمكن أن تسد المرارة.





تشمل أسباب الإصابة غير الحادة التي يمكن أن تمزق المرارة ما يلي:





1- حوادث السيارات.

2- الضربات المباشرة من الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي ، مثل كرة القدم أو المصارعة أو الرجبي.



