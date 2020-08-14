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مرأة

تعرف على مرض شويكار المتسبب في وفاتها

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:33 م
شويكار
شويكار
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حياة عبد العزيز
رحلت عن عالمنا الفنانة شويكار منذ ساعات قليلة إثر اصابتها بإنفجار المرارة، والتي عانت منها فترة قليلة.

تمزق المرارة حالة طبية حيث يتسرب جدار المرارة أو ينفجر، تحدث التمزقات عادة بسبب التهاب المرارة، ويمكن أن يحدث هذا الالتهاب بسبب حصوات المرارة،  يمكن أن تسبب العدوى أيضًا التهابًا قد يؤدي إلى التمزق.

ووفقا لموقع "  healthline" إذا تمزق المرارة ، فقد تشعر بألم حاد مفاجئ في البطن، وقد يستمر الألم لفترة قصيرة بعد التمزق، لكن غالبًا ما يعود الألم عندما ينمو موقع التمزق ويصبح ملتهبًا أو مصابًا.

 يمكن أن يؤدي عدم علاج تمزق المرارة إلى متلازمة الاستجابة الالتهابية الجهازية (SIRS) داخل الجسم، إذا كانت هناك عدوى أساسية بـ SIRS ، وتسمى أيضًا تعفن الدم، فإن هذا النوع من العدوى يمكن أن يهدد الحياة.

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أسباب انفجار المرارة

تحدث التمزقات بشكل عام بسبب التهاب المرارة أو إصابة حادة.

تشمل أسباب التهاب المرارة المؤدي إلى التمزق ما يلي:

1- حصوات المرارة ، وهي السبب الأكثر شيوعًا للالتهاب.
2- داء الصفر، الذي تسببه الديدان الطفيلية ويمكن أن يؤدي إلى مرض القنوات الصفراوية.
3- الالتهابات البكتيرية، مثل تلك التي تسببها القولونية ، الكلبسيلة ، أو العقدية البرازية.
4- الحمأة الصفراوية ، وهي مزيج من المادة الصفراوية والجسيمات التي يمكن أن تسد المرارة.

تشمل أسباب الإصابة غير الحادة التي يمكن أن تمزق المرارة ما يلي:

1- حوادث السيارات.
2- الضربات المباشرة من الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي ، مثل كرة القدم أو المصارعة أو الرجبي.


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