حكم استعمال مستحضرات التجميل من جيلاتين الخنزير .. فيديو

قال الدكتور علي مهدي، مدرس الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، إنه مع تطور العلوم الحديثة، بدأ العلماء في استخراج مادة الجيلاتين من دهن الخنزير من خلال تعريض جلد الخنزير لدرجة حرارة عالية جدا ومن ثم تدخل مادة الجيلاتين في كثير من الصناعات.





وأضاف مهدي، في البث المباشر للصفحة الرسمية للأزهر الشريف على "فيسبوك"، أن العلماء أثبتوا أن الجيلاتين المتخذ من الخنزير لا يتغير ويحمل صفاته، وبالتالي نفتي بأن المادة المتخذة من جيلاتين الخنزير فلا يجوز استخدامها؛ لما فيها من أخطار جسيمة على صحة الإنسان تفوق منافعها.





وأكد أنه لا يجوز استعمال مادة الجيلاتين في الكريمات في مستحضرات التجميل والشعر، لافتا أن العلماء أصبحوا يستخرجون مادة الجيلاتين من الأبقار وغيرها؛ لذا فنحن لسنا في داعٍ لاستخدام المستخرجة من الخنزير.





واستطرد: هناك أنواع محدودة من الأدوية تستخلص من مادة الجيلاتين من الخنزير، ونفتي بأنه يجوز استعمالها في هذه الحالة للضرورة فقط.