أمريكا: لن نجري تجارب اللقاح الروسي حتى على القرود

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، إنها لن تجري أي تجارب على اللقاح الروسي الخاص بفيروس كورونا، ولو حتى على القرود.





وقال مسؤولون صحيون أمريكيون إن الولايات المتحدة لن ترد حاليا على اللقاح الروسي، فيما قالت مصادر أخرى، إن تفاجئوا من إعلان الرئيس الروسي عن اللقاح يوم الثلاثاء الماضي، وقالوا لا يوجد هناك أي احتمالية لاستخدام هذا اللقاح، لن نجربه، ولو حتى على القرود، وبالطبع ليس على البشر.





وبحسب صحيفة "يسرائيل هايوم"، قالت مصادر روسية إن الأمريكيين لا يثقون بالجانب الروسي، فالتكنولوجي التي طورناها بما في ذلك اللقاح وأجهزة الفحص والرعاية، لم يتم أخذها في الحسبان.





وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن توصل بلاده إلى أول لقاح لفيروس كورونا في العالم، مشيرا إلى أن فاعلية اللقاح تستمر لمدة عامين.





وقال تقارير إن العديد من دول العالم بدأت في حجر حصتها من العقار الروسي المضاد لفيروس كورونا.



