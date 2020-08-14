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ديني

حكم أكل لحوم الزرافة ووحيد القرن.. أستاذ بالأزهر يكشف الإجابة.. فيديو

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:18 م
صدى البلد
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محمد شحتة
ورد إلى الأزهر الشريف، سؤال يقول صاحبه "ما حكم أكل لحوم الحيوانات مثل وحيد القرن والزرافة؟


وقال الدكتور  علي مهدي مدرس الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، إن هناك خلافا بين العلماء في هذه المسألة ، ولكن الأصل العام إن كل حيوان استطردته العرب فهو حلال أكله وهو ما انتهى إليه الشافعية.


وأشار إلى أن الحيوان الذي لم تجر العادة بأكله فلا يؤكل وطالما أن هذه الحيوانات لم تجر العادة بأكلها فلا يجوز أكلها.


وأضاف أنه إذا كان غالب أهل البلد المستورد منه اللحم هم أهل كتاب؛ فالأصل في ذبائح أهل الكتاب أنها حلال؛ ما لم يتأكد أن اللحم غير مذبوح أصلًا، أو أن الذابح ليس كتابيًّا، أو أنه لحيوان محرم؛ فيحرم حينئذٍ الأكل منه.
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