AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم أكل اللحوم غير المذبوحة على الطريقة الإسلامية.. فيديو

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:02 ص
اللحوم
اللحوم
Advertisements
محمد شحتة
ورد إلى الأزهر الشريف، سؤال يقول صاحبه "ما حكم أكل اللحوم التي لم تذبح على الطريقة الإسلامية؟

وقال الدكتور  علي مهدي مدرس الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، إن اللحوم غير المذبوحة على الطريقة الإسلامية لا يجوز أكلها سواء كانت ميتة أو من الخنزير وسواء أكلت منفردة أو مشتقات طعام أخرى 

وأشار أستاذ الفقه بالأزهر، إلى أن الطعام المختلط به لحم غير مذبوح على الطريقة الإسلامية لا يجوز أكله.

وأضاف أنه إذا كان غالب أهل البلد المستورد منه اللحم هم أهل كتاب؛ فالأصل في ذبائح أهل الكتاب أنها حلال؛ ما لم يتأكد أن اللحم غير مذبوح أصلًا، أو أن الذابح ليس كتابيًّا، أو أنه لحيوان محرم؛ فيحرم حينئذٍ الأكل منه.

حكم أكل لحوم الزرافة ووحيد القرن
ورد إلى الأزهر الشريف، سؤال يقول صاحبه "ما حكم أكل لحوم الحيوانات مثل وحيد القرن والزرافة؟

وقال الدكتور  علي مهدي مدرس الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، إن هناك خلافا بين العلماء في هذه المسألة ، ولكن الأصل العام إن كل حيوان استطردته العرب فهو حلال أكله وهو ما انتهى إليه الشافعية.

وأشار إلى أن الحيوان الذي لم تجر العادة بأكله فلا يؤكل وطالما أن هذه الحيوانات لم تجر العادة بأكلها فلا يجوز أكلها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم لمس المرأة بعد عقد القران.. أزهري يجيب.. فيديو

حكم استعمال مستحضرات التجميل من جيلاتين الخنزير .. فيديو

دعاء الاستفتاح في الصلاة.. حكمه ومتى يقال.. فيديو

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم استعمال مستحضرات التجميل من جيلاتين الخنزير.. وموقف الشرع من لمس المرأة بعد عقد القران.. فيديو

حكم أكل لحوم الزرافة ووحيد القرن.. أستاذ بالأزهر يكشف الإجابة.. فيديو

ترشيحاتنا

أمير مرتضى عن إنصاف الـ فيفا للزمالك: الرد الأنسب على التصريحات الغريبة لـ كهربا ‏

هل العظم من طعام الجن ؟ أزهري يوضح ما ورد عن النبي فيه.. فيديو

عماد متعب: لابد من عودة أزارو أو أحمد ياسر ريان للأهلي

عمرو أديب عن خسارة برشلونة: الأسماء لا تساوي شيئا بلا مجهود

الحقونا.. أم وبناتها يستغيثون من شرفة منزلهن بالإسكندرية بعد اعتداء بلطجية | فيديو

جاريد كوشنر: لا مفر من تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريحًا غريقًا حريقًا.. انتشال جثة شهيد لقمة العيش من البحر داخل سيارته بعد 10 أيام من انفجار بيروت

الحقونا.. أم وبناتها يستغيثون من شرفة منزلهن بالإسكندرية بعد اعتداء بلطجية | فيديو

جريمة قتل إعلامية سعودية شهيرة على يد زوجها تشعل الغضب