السولية يتعادل للأهلي بـ صاروخية في مرمى الإنتاج الحربي

نجح النادي الأهلي في إدراك هدف التعادل مع الانتاج الحربي فى المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ19 من مباريات الدوري المصري الممتاز على استاد الأهلي الجديد.





وأحرز عمرو السولية هدف التعادل بتسديدة قوية فى الدقيقة 77 من عمر اللقاء بعد كرة عرضية لعبها له بادجي برأسه ليسددها السولية صاروخية في مرمى احمد يحيي حارس الإنتاج الحربي .





وأحرز أحمد عفيفى الهدف فى الدقيقة 26 للإنتاج الحربي بعدما انفرد بمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ولكن قام محمود عاشور حكم المباراة بإلغاء الهدف بداعي التسلل قبل أن يعود للفار ويحتسبه.



