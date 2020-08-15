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أخبار العالم

أمريكا تتوعد إيران بعقوبات جديدة بعد قرار مجلس الأمن حول حظر الأسلحة

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:25 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستطبق عقوبات جديدة على إيران خلال أيام، وذلك بعد رفض مجلس الأمن لمشروع قرار واشنطن بمد حظر الأسلحة على طهران. 

وأضافت كرافت خلال تصريحات صحفية: "واشنطن ستعمل على إعادة تفعيل كل العقوبات الدولية المفروضة على إيران خلال الأيام المقبلة".

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى قرار، كانت خطوة خاطئة. 

كانت الولايات المتحدة تسعى جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر المقبل.

وأكدت إيران يوم الاثنين الماضي، إن أي قرار يقدم في مجلس الأمن الدولي ينتهك القرار 2231 للمجلس نفسه ويعد غير مقبول واستهزاء بالقانون الدولي.
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