سوبرمان.. شاهد أب يطير في الهواء لإنقاذ ابنته من الموت المحقق | فيديو

كما يحكى عن قلب الأم وشعوره بالخطر فهناك قلب الأب الذي قد يجعله بطلًا خارقًا عندما يتعلق الأمر بسلامة أبنائه وحمايتهم من كل سوء، فقد حولت الظروف أب صيني إلى بطل خارق في لحظة.





وقف أب صيني يشارك ابنتيه الصغيرتين اللعب ويداعبهما، إلا أنه في لحظة كاد أن يخسر ابنته عندما أوشكت مرآة ضخمة على السقوط فوق رأسها.

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فما وجد الأب من نفسه إلا أن طار في الهواء ليفدي ابنته قبل أن تسقطت على الطفلة، فغطى ابنته بجسده كله لتقع المرآة فوقه، وقد أطلق عليه لقب "سوبر مان".





أنقذت ردة فعل الأب السريعة الابنة من مصير مجهول، خاصة بعد الاندفاعة السريعة للأب والإمساك بالمرآة في الهواء على مرأى من الأم التي وقفت تشاهد مصدومة دون حراك.





وقد أشاد رواد مواقع التواصل بقدرة الأب على الطيران في الهواء لإنقاذ ابنته، وشبهوه بالبطل الخارق "سوبرمان".



