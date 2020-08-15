ترودو يعلن مقتل كنديين في انفجار مرفأ بيروت

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أمس الجمعة، أنّ اثنين من كندا قتلا في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وأوقع 171 قتيلًا على الأقل وأكثر من 6500 جريح.





وقال ترودو في بيان "اليوم، أنضمّ إلى الكنديّين في جميع أنحاء البلاد للحزن على فقدان مواطنَين كنديّين في الانفجار المأساوي في بيروت".





وأضاف أنّ "أولويتنا الأولى هي ضمان حصول الكنديين وعائلاتهم الذين تضرّروا من الانفجار على المساعدة القنصلية اللازمة للتعامل مع هذا الوقت العصيب".





وأوضح أنّه "بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمواطنين اللبنانيين في كندا، بشكل مؤقّت، تمديد إقامتهم في كندا إذا لم يتمكنّوا من العودة إلى ديارهم بسبب الانفجار".





وشدّد ترودو على أن "كندا ستواصل الوقوف إلى جانب شعب لبنان ودعمه في بداية المهمة الصعبة المتمثّلة في إعادة بناء حياتهم ومدينتهم".



