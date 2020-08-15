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مرأة

أبرزها أطعمة غنية بفيتامين B6.. علاجات طبيعية للتخلص من آلام الركبة بدون أدوية

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
آلام الركبة تعتبر من أكثر مشاكل العظام شيوعا بين الكثيرين، ويعاني البعض من آلام الركبة نتيجة ممارسة بعض العادات اليومية الخاطئة أو اتباع الأنظمة الغذائية غير الصحية.


وأوضحت الدكتورة سوسن غزال، أخصائية التغذية والطب البديل، أن هناك بعض الأسباب تؤدي إلى آلام الركبة، نستعرضها على النحو التالي: 

- هشاشة العظام
- التهاب المفاصل الروماتويدي
- الإصابة بالالتواءات
- النقرس 
- التهاب المفاصل التنكسي (الخشونة) 


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وقدمت  أخصائية التغذية والطب البديل، بعض طرق علاج آلام الركبة طبيعيًا:
- التمارين الرياضية
- التدليك
- اتباع نظام غذائي صحي


وأوصت سوسن غزال، بأن يكون طعام مريض التهاب المفاصل مبنيًا على أساس الهرم الغذائي الذي يقوم على الإكثار من تناول الخضراوات والحبوب وبذور البقول والفواكه والحصول على أقل كميات من الدهون والحلوى في الطعام مع التركيز على:

- الأطعمة الغنية بفيتامين B6 كالجوز والبقوليات بأنواعها والحليب والموز.


- العناصر الغذائية الغنية بفيتامين "سي"، الموجود في البرتقال والغريفون والفريز والأناناس والكرنب والليمون والفاصولياء والكيوي والشمام (البطيخ الأصفر) والقرنبيط والملفوف الأحمر.

- عنصر السيلينيوم الموجود في الطون والحبوب الكاملة كالقمح والشوفان.

- الأعشاب مثل الزنجبيل، الشاي الاخضر، الكركم، البابونح، القريص، بذور الكتان شرب المنقوع يوميا 2-3 مرات.

- يستخدم صبار الألوفيرا او الطيون عن طريق وضعه موضعيًا على منطقة الركبة.

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