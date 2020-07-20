ارتاح من الوجع واتحرك براحتك.. 3 أعشاب طبيعية لعلاج آلام الركبة بسرعة.. والطرق الصحيحة لاستخدامها

- الام الركبة تسبب الما شديدا وتعيق الحركة

- اهمية الفحوصات الطبية لمعرفة السبب قبل العلاج

- بذور البقدونس علاج غير معروف لألم الركبة









تعد الام الركبة من اكثر المشكلات الصحية المنتشرة بشكل واسع بين مختلف الاعمار والرجال والنساء وتتسبب فى المعاناة من الوجع الشديد وتجعل الشخص لا يرغب فى التحرك من مكانه حتى لا يشعر بالالم.









ومن المعروف عن الام الركبة انها تزداد قوة عند الحركة حتى لو كانت اشياء بسيطة مثل صعود السلم أو تغيير وضعية الجسم من الجلوس للوقوف.





وللاسف فى السنوات الأخيرة زادت نسبة الاصابة بمشاكل الام الركبة عن ما مضى حيث كانت قاصرة على كبار السن واصحاب الامراض اما الان فالشباب أصبحوا يعانون منها بشكل واضح.





وتتنوع طرق علاج الام الركبة بين الادوية والوصفات الطبيعية والتمارين الرياضية ولكن الوصفات تعد الافضل لعدد كبير من البشر فهى اسهل من الرياضة واكثر امانا من الادوية حيث يتخوف كثيرون من تناولها بسبب الاثار الجانبية.





وبغض النظر عن طريقة العلاج التى يفضلها المصاب فلابد من اجراء الفحوصات الطبية اللازمة لمعرفة السبب الحقيقى للمعاناة من الام الركبة والاطمئنان انه ليس امرا خطيرا.





ونعرض فيما يلى اسرع 3 اعشاب طبيعية لعلاج آلام الركبة وفقا لما ذكره موقع "بولد سكاى ".





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الأوكالبتوس





يستطيع زيت الأوكالبتوس الاصلى علاج الام الركبة من اول مرة يستخدم فيها وهو مسكن الم قوي يساعد على زيادة تدفق الدم إلى منطقة الركبة مما يساهم فى علاج الالتهابات والالام من اول مرة يستخدم فيها.





طريقة الاستخدام:





ضع الزيت مباشرة على الركبة المصابة وقم بالتدليك بلطف واترك الجلد يتشربها.





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الزنجبيل





ومن اهم الوصفات المستخدمة فى علاج آلامالركبة هى التى تعتمد على مستخلصات الزنجبيل حيث اثبتت الدراسات أن لها القدرة على تخفيض الام بشكل سريع .







يستخدم الزنجبيل بعدة طرق لعلاج آلام الركبة ابرزها خلطه الزنجبيل المطحون مع القليل من الماء ووضعه على الركبة ، احضار زيت الزنجبيل وتدليك الركبة به.

ومن المعروف عن الزنجبيل أنه يحتوى على مواد مضادة للالتهاب قادرة على تطهير الجسم كله عند تناوله فى صورة مشروب لكن دون افراط.







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البقدونس





تعد بذور البقدونس من الاعشاب غير المتداولة فى مجتمعنا ولكنها قادرة على علاج آلام الركبة بسرعة وذلك لاحتوائه على خصائص المضادة للالتهابات ولا يسبب اى مضاعفات فى الجلد

ويستخدم البقدونس فى علاج آلام الركبة بطريقتين:





الأولى : في ماء دافئ به القليل من بذور البقدونس ونقع الركبة المصابة.







الثانية: اسحق بذور البقدونس واضف القليل من الماء لها وشكل العجينة وضعها على مكان الألم.