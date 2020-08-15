بمكياج جذاب.. رضوى الشربيني تتألق في أحدث إطلالة لها

حرصت المذيعة رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة من أحدث ظهور لها.









خطفت رضوى الشربني الأنظار بإطلالة من اختيار الاستايلست سعيد رمزي، حيث ارتدت جمبسوت طويلا وذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها وأناقتها أيضا.









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وانتعلت رضوي الشربيني حذاءً صيفيا أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الأسود، وتزينت بأقراط صغيرة ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات، حيث تميزت إطلالتها بأنها جمعت بين البساطة والأناقة وعدم المبالغة.









أما من الناحية الجمالية، وضع لها خبير التجميل مرشد مكياجا مميزا وجذابا مرتكزا على الألوان الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها، واعتمدت على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها.







