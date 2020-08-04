بمكياج ناعم .. رضوى الشربيني تستعرض جمالها بهذه الصورة





وتألقت رضوي الشربينى فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان أني و ذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بنقوشات الورد التى جمعت بين درجات اللون الأخضر الممزوج باللون الأسود.





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وتزينت رضوي الشربينى ببعض الإكسسوارات البسيطة والجذابة التى منحتها إطلالة متكاملة، وبدت بخصلات شعرها الأنسيابى المنسدله على كتفيها.





لفتت رضوي الشربينى الأنظار بمكياجها الناعم حيث ارتكز على الألوان الجذابة و الهادئة واعتمد على أحمر شفاه باللون الترابى كشف عن جمالها، إضافةً إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.







