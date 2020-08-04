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مرأة

بمكياج ناعم .. رضوى الشربيني تستعرض جمالها بهذه الصورة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:41 ص
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
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هاجر هانئ
شاركت المذيعة رضوي الشربيني متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها .

وتألقت رضوي الشربينى فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان أني و ذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بنقوشات الورد التى جمعت بين درجات اللون الأخضر الممزوج باللون الأسود.

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وتزينت رضوي الشربينى ببعض الإكسسوارات البسيطة والجذابة التى منحتها إطلالة متكاملة، وبدت بخصلات شعرها الأنسيابى المنسدله على كتفيها.

لفتت رضوي الشربينى الأنظار بمكياجها الناعم  حيث ارتكز على الألوان الجذابة و الهادئة  واعتمد على أحمر شفاه باللون الترابى كشف عن جمالها، إضافةً إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.


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