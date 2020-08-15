في يوم واحد.. ظهور 1415 حالة إصابة جديدة بـ كورونا في ألمانيا

كشف معهد روبرت كوخ، اليوم السبت، عن أن ألمانيا أكدت ظهور 1415 حالة إصابة جديدة بـ بالفيروس المستجد كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووصل العدد الإجمالي إلى 222828 حالة.





وزاد عدد الوفيات بستة أشخاص ليصل إلى 9231 شخصًا خلال نفس الفترة الزمنية، تعافى أكثر من 200 ألف شخص منذ بداية تفشي المرض.





في اليوم السابق، أكدت البلاد 1449 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة.



