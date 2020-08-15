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أخبار العالم

في يوم واحد.. ظهور 1415 حالة إصابة جديدة بـ كورونا في ألمانيا

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:15 ص
على صالح
كشف معهد روبرت كوخ، اليوم السبت، عن أن ألمانيا أكدت ظهور 1415 حالة إصابة جديدة بـ بالفيروس المستجد كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووصل العدد الإجمالي إلى 222828 حالة.

وزاد عدد الوفيات بستة أشخاص ليصل إلى 9231 شخصًا خلال نفس الفترة الزمنية، تعافى أكثر من 200 ألف شخص منذ بداية تفشي المرض.

في اليوم السابق، أكدت البلاد 1449 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة.

وتظل البرازيل الدولة الأكثر تضررًا في أمريكا اللاتينية من حيث الحالات، تليها بيرو والمكسيك وكولومبيا وتشيلي. 

كما تتصدر البرازيل أيضًا كـ ثاني أكثر البلدان تضررًا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، حيث أبلغت عن 15 ٪ من الحالات في العالم.

وتجاوز عدد الإصابات بـ كوفيد 19 في أمريكا اللاتينية 6 ملايين - بزيادة من 5 ملايين حالة نشطة في أحد عشر يومًا فقط ، وفقًا لإحصاء رويترز.

وأبلغت المنطقة عن 6 آلاف ألف و 5 حالات إصابة مؤكدة بحلول مساء الجمعة و 237 ألفا و 360 حالة وفاة حسب ما تحدده رويترز.

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