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الشباب والرياضة: احتفالية اليوم العالمي للشباب ستكون بمدينة الأسمرات.. شاهد

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:23 ص
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
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نورهان رأفت
قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن احتفالية الشباب والرياضة، ستكون اليوم بمدينة الشباب والرياضة بحي الأسمرات، والذي انضم للبنية التحتية لوزارة الشباب والرياضة.

وأضاف الدكتور محمد فوزي، عبر مداخلة هاتفية، لـ برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية تن، أن الهدف من مجهودات وزارة الرياضة والاحتفالية، هدفها توسيع مفهوم ممارسة الرياضة، لدى الشباب.

وأشار المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إلى أن اليوم العالمي للشباب سيأتي تحت شعار، "إشراك الشباب من أجل تحفيز العمل العالمي"، من أجل إشراكهم في الحياة السياسية.

وأوضح "فوزي"، أن الاحتفالية تبرز دور الدولة في تطوير المشروعات، وتحويلها لأماكن راقية تليق بالمواطن المصري، بما تحتويه من مشروعات رياضية كبيرة، ومنها حمامات السباحة وملاعب كرة اليد والسلة وغيرها.

وتابع: اليوم سيكون الافتتاح التجريبي للمدينة الرياضية، لكلا الجنسين، لافتا إلى الاحتفالية ستكون من السادسة وحتى التاسعة مساء.
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