غطاء الرأس واحمرار الشعر.. عادات غريبة توضح الحالة الاجتماعية للمرأة في أفريقيا

لديهم زي تقليدي خاص بهم، بمجرد رؤيتهم تعرف من اين جاؤو وفى أي بلد يعيشون، هم قبيلة كاسا التى تعيش فى جنوب أفريقيا، محافظة بلباسها التقليدي رغم مرور الزمن فلم تتغير طريق الملبس أو تؤثر عليه الموضة الحديثة.

زي النساء

ارتداء الزي التقليدي مختلف بين نساء قبيلة كاسا فكل نمط أو طريقة تنم عن كون الفتاة مخطوبة أو متزوجة أو عجوز، حيث تكون الملابس الحمراء المصبوغة بالمغرة الحمراء ، وتتفاوت شدة اللون من قبيلة إلى أخرى، فضلا عن الملابس الأخرى ذات الزخرفة الخرزية والأقمشة مطبوعة.

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غالبًا ما ترتدي النساء غير المتزوجات أغطية مربوطة حول أكتافهن، تاركين صدورهن مكشوفة، أما النساء الأخريات يقومن بإحمرار شعرهن المضفر كعلامة على احترام خطيبهن.

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كما ترتدي نساء كوسا شكلًا من أشكال غطاء الرأس لتغطية رؤوسهن كعلامة على الاحترام لرب الأسرة الذي يكون والدهم أو الزوج كما يُسمح للنساء المسنات من بارتداء أغطية رأس أكثر تفصيلًا بسبب أقدميتهن.

تتميز نساء كوسا بكثرة تغلف أذرعهن وأرجلهن بالخرز والأساور النحاسية وبعضهن يرتدين خرز العنق.

زي الرجال

لان عمل رجال كوسا تقليديًا كصيادين ومحاربين، يشكل جلد الحيوان جزءًا مهمًا من ملابسهم التقليدية، غالبًا ما يرتدي الرجال أكياسًا من جلد الماعز لحمل الضروريات مثل التبغ والسكين، عادة ما تكون الكيس مصنوعًا من الجلد الذي أزيل قطعة واحدة ، وعلاجه دون إزالة الشعر ، وقلب من الداخل إلى الخارج.

في المناسبات الخاصة مثل حفلات الزفاف أو مراسم البدء ، يرتدي رجال كوسا تنانير مطرزة بقطعة قماش مستطيلة على الكتف الأيسر كما يمكنهم ارتداء سترة وخيوط من عقود من الخرز، وهى عبارة عن عقد طويل من الخرز بألوان مختلفة.

يرتدي الرجال خرزًا حول معصمهم وأقدامهم تسمى "أماسو"، وتسمى الخرزات التي يتم ارتداؤها على الرأس "أوننجقا" أو "إيجوالا".

يذكر أن قبيلة الكوسا هم مجموعة عرقية من البانتو من جنوب إفريقيا موطنها الرئيسي في العصر الحديث الكاب الشرقية. هناك القليل منهم يقطن في زيمبابوي ، ولغتهم ، isiXhosa ، معترف بها كلغة وطنية.

