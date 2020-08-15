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فن

شاهد.. منير مكرم يودع شويكار من أحد مستشفيات المهندسين

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:37 م
صدى البلد
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سيد أحمد- محمد هاني - عمر خالد
ودع الفنان منير مكرم ، الفنانة الراحلة شويكار التى وافتها المنية مساء أمس، الجمعة، أثناء تشييع جثمانها من أحد مستشفيات المهندسين.

جدير بالذكر أن الفنانة شويكار قد فارقت الحياة عن عمر يناهز 82 عاما، وكان عدد كبير من الجمهور قد أعتقد أن عمرها 85 عاما لأن هناك إحدى الصفحات الشهيرة بتقديم المعلومات قد أخطأت فى تاريخ ميلادها فقد ولدت شويكار عام 1938، وليس عام 1936 كما أشيع.

وتوفيت شويكار، بعد صراع مع المرض حيث أصيبت فى الأيام الأخيرة بوعكة صحية شديدة نقلت على أثرها إلى مستشفى الصفا وتعرضت بعد ذلك إلى انفجار فى المرارة أدى إلى رحيلها. 

وكانت شويكار فى الفترة الأخيرة ابتعدت عن التمثيل حيث قررت أن تعيش حياة عائلية مستقرة مع ابنتها وأحفادها، وتتابع الأعمال الفنية دون المشاركة.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن شويكار لم تعلن اعتزالها خاصة أنها أكدت فى أكثر من لقاء أنها تكره كلمة "الاعتزال" وتكتفي بالمتابعة ولكنها على الرغم من ذلك لا تحب التكنولوجيا، فلا تمتلك هاتفا محمولا أو كمبيوتر.

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