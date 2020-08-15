محمد أنور يبدأ تصوير مسلسله القادم إسعاف يونس





حيث نشر الفنان محمد أنور صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق محمد أنور على الصورة قائلًا: "توكلنا على الله وربنا يكرمنا يارب" ، المسلسل من إنتاج تامر مرسى وإخراج معتز التونى".





ونال اسم المسلسل إعجاب متابعيه وعلقوا كالتالى:



-الإسم جميل اوى

-واضح ان فى حاجة جامدة فى السكة

-مين مختار الاسم





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ويشارك محمد أنور بطولة مسلسل قوت القلوب مع رانيا فريد شوقي، وإسلام جمال، ومحمد أنور، وسهر الصايغ، والمسلسل من تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.





وتدور أحداث المسلسل حول سيدة تعاني من طريقة معاملة أبنائها خريجي الجامعة لها، لاعتراضهم على طبيعة مهنتها كعاملة في مدرسة، إلا أنها لا ترضخ لطلبهم بترك مهنتها، وفي الوقت نفسه تبحث عن مهنة أخرى لزيادة دخلها.



