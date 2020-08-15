AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد أنور يبدأ تصوير مسلسله القادم إسعاف يونس

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:11 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
أعلن النجم محمد أنور بدء تصوير مسلسله القادم "إسعاف يونس"، اليوم السبت.

حيث نشر الفنان محمد أنور صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق محمد أنور على الصورة قائلًا: "توكلنا على الله وربنا يكرمنا يارب" ، المسلسل من إنتاج تامر مرسى وإخراج معتز التونى".

ونال اسم المسلسل إعجاب متابعيه وعلقوا كالتالى:
-الإسم جميل اوى 
-واضح ان فى حاجة جامدة فى السكة 
-مين مختار الاسم 

اقرأ أيضًا:

ويشارك محمد أنور بطولة مسلسل قوت القلوب مع رانيا فريد شوقي، وإسلام جمال، ومحمد أنور، وسهر الصايغ، والمسلسل من تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.

وتدور أحداث المسلسل حول سيدة تعاني من طريقة معاملة أبنائها خريجي الجامعة لها، لاعتراضهم على طبيعة مهنتها كعاملة في مدرسة، إلا أنها لا ترضخ لطلبهم بترك مهنتها، وفي الوقت نفسه تبحث عن مهنة أخرى لزيادة دخلها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإطلالة كاجوال .. محمد أنور يتألق في أحدث ظهور

وفاة الفنان محمود جمعة

الله يرحمه.. سيمون تنعى الفنان الراحل محمود جمعة

عم الأخلاق والأدب.. أحمد السقا ينعى الفنان الراحل محمود جمعة

استئناف تصوير الجزء الثانى من مسلسل "قوت القلوب"

عرض الجزء الثانى من مسلسل قوت القلوب بعد عيد الأضحى

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات السبت 15 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

تشييع جثمان شويكار إلى مثواها الأخير.. انهيار ابن فؤاد المهندس.. وميرفت أمين ودلال عبد العزيز أبرز الحاضرين

انهيار عقار بشارع قصر النيل.. شاهد

سعر أحدث ميكروباص في مصر.. أورفان الجديد من نيسان.. صور

ولاد أصول.. تركى آل الشيخ يبعث برسالة شكر لـ حسام وإبراهيم حسن

لم أعتزل.. هدى سلطان: الأغاني الهابطة سبب خروجي من عالم الغناء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة وجريئة.. ١٥ صورة تكشف عن إطلالات جوهرة

كسرت روتين العمل بتصميمات الحفلات.. حكاية آية مع الرسم

الدخان والرعد.. شلالات فيكتوريا الأكثر إثارة فى أفريقيا.. شاهد