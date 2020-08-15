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أخبار العالم

كندا تمنح الإقامة الدائمة لكل طالب لجوء قدم الرعاية لمرضى كورونا

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:00 م
كندا
كندا
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سمر صالح
أعلن وزير الهجرة الكندى "ماركو منديتشينو"، اليوم السبت أن بلاده ستمنح الإقامة الدائمة لطالبى اللجوء، الذين عرّضوا أنفسهم للخطر من أجل تقديم الرعاية لمرضى كوفيد-19، وسيكون بإمكان هؤلاء الحصول على الإقامة لهم ولعائلاتهم، فى حال كانوا قد تقدّموا سابقًا بطلبات بحلول مارس 2020، "حتى ولو رفضت حينها".

وقال منديتشينو إن هذا الإجراء سيطبق على طالبي اللجوء الذين ساعدوا بشكل مباشر برعاية مرضى كوفيد-19 في منزل، أو عيادة، أو دار لرعاية المسنين. 

وأضاف "بما أن هؤلاء الأفراد يواجهون مستقبلا غير مؤكد فى كندا، فإنّ الظروف الحالية تستحق إجراءات استثنائية، تقديرًا لخدماتهم الاستثنائية خلال فترة الوباء".

وقال "إنهم يعرضون أنفسهم للخطر، ونحن ممتنّون لخدماتهم وتضحياتهم وأيضًا لوضعهم احتياجات المجتمع قبل أي شيء آخر". 

وتعهّد رئيس الوزراء جاستن ترودو بالنظر في برنامج لتسوية أوضاع الأشخاص الذين يقومون "بأعمال بطولية" في مواجهة الوباء.
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