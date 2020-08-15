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فن

انهيار ميرفت أمين فى جنازة شويكار.. صور

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:19 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام - محمد صبحى
انهارت الفنانة ميرفت أمين من البكاء فى جنازة الفنانة شويكار اليوم السبت ، وذلك حينما كانت برفقتها النجمة دلال عبد العزيز، وذلك فى مشهد موجع بعد رحيل الفنانة شويكار حيث بدا على وجوه الفنانين الحزن.

شيع، منذ قليل، جثمان الفنانة شويكار إلى مقابر العائلة فى أكتوبر، وقامت الفنانة دلال عبد العزيز بالدعاء لها عقب دفنها.

جدير بالذكر أن الفنانة شويكار فارقت الحياة عن عمر ناهز 82 عاما، وكان عدد كبير من الجمهور يعتقد أن عمرها 85 عاما لأن هناك إحدى الصفحات الشهيرة بتقديم المعلومات قد أخطأت فى تاريخ ميلادها فقد ولدت شويكار عام 1938، وليس عام 1936 كما أشيع.

وتوفيت شويكار بعد صراع مع المرض، حيث أصيبت فى الأيام الأخيرة بوعكة صحية شديدة نقلت على أثرها إلى مستشفى الصفا وتعرضت بعد ذلك إلى انفجار فى المرارة أدى إلى رحيلها.

وكانت شويكار فى الفترة الأخيرة ابتعدت عن التمثيل، حيث قررت أن تعيش حياة عائلية مستقرة مع ابنتها وأحفادها، وتتابع الأعمال الفنية دون المشاركة.

وعلى الرغم من ذلك،  إلا أن شويكار لم تعلن اعتزالها، خاصة أنها أكدت فى أكثر من لقاء أنها تكره كلمة "الاعتزال" وتكتفي بالمتابعة ولكنها على الرغم من ذلك لا تحب التكنولوجيا، فلا تمتلك هاتفا محمولا أوالكمبيوتر .
انهيار ميرفت أمين فى جنازة شويكار.. صور
انهيار ميرفت أمين فى جنازة شويكار.. صور
انهيار ميرفت أمين فى جنازة شويكار.. صور
انهيار ميرفت أمين فى جنازة شويكار.. صور
انهيار ميرفت أمين فى جنازة شويكار.. صور
انهيار ميرفت أمين فى جنازة شويكار.. صور
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