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فن

أحمد فتحي يشارك الجمهور فيديو كوميدي من حمام السباحة.. شاهد

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:23 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
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محمد بدران
نشر الفنان أحمد فتحي مقطع فيديو  له من إجازته الصيفية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " . 


وظهر أحمد فتحي وهو داخل حمام السباحة وعلق على الصورة قائلًا : " يقطع الصيف وبلاويه واللى بيجرى فيه...انا فى المصيف" 


يذكر أن آخر اعمال أحمد فتحي  فيلم "الغسالة"،  الذى عُرض مؤخرا والذي تدور أحداثه في إطار من الفانتازيا والخيال العلمي.


فيلم الغسالة بطولة أحمد حاتم ، هنا الزاهد ، محمود حميدة ، أحمد فتحي ، محمد سلام ، شرين رضا ، طاهر أبو ليلة وآخرين وهو من إنتاج ثلاثة شركات هي سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، وسيناريو وحوار عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.


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