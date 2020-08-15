رئيس هيئة السد العالى يطمئن المصريين على حالته بعد الهزة الأرضية

قال المهندس حسين جلال رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان أن السد العالى فى أمان تام ولم يتأثر على الإطلاق بالزلزال الذى وقع صباح اليوم السبت.





وأشار رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان فى تصريحات خاصة، إلي أن الزلزال وقع على بعد 60 كم جنوب السد العالى ولم يكن له أدنى تأثير.





وأكمل بأن السد يعمل بكامل طاقته ولم تحدث أى أضرار فى جسم السد أو محطات توليد الكهرباء، وذلك يرجع إلى أن السد مصمم لإستيعاب مثل هذه الهزات دون أن يتأثر بها على الإطلاق.





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هذا وقد كانت الشبكة القومية للزلازل رصدت صباح اليوم زلزالًا بلغت قوته 3.2 بمقياس ريختر ولم يكن له أى توابع.



