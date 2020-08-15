انشر الحب.. سعد لمجرد يقضي إجازة الصيف على شاطئ البحر.. شاهد

نشر الفنان سعد لمجرد صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهر سعد لمجرد وهو يقضي إجازته الصيفية على البحر وعلق على الصورة قائلا: "انشر الحب في كل مكان تذهب إليه ، ولا تدع أي شخص يأتي إليك أبدًا دون ترك أسعد ❤️🤩 "



وحققت أغنية "عدى الكلام" لـ الفنان سعد لمجرد، 33 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 يوليو الجاري.







وتصدرت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، التي كتب كلماتها أمير طعيمة ولحنها عزيز الشافعى وقام بالتوزيع الموسيقي توما، قائمة التوب 5 على تطبيق انغامي فى مصر والمغرب.







وتقول كلمات أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد: «شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات .. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام».





