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محافظات

جامعة أسوان : مركز التطوير المهنى يساعد الطلاب للانتقال لسوق العمل

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:03 م
الدكتور أحمد غلاب
الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
قال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بأن مركز التطوير المهنى بالجامعة يقوم بتقديم خدمات التوجيه المهنى حيث سيساعد الطلاب على متابعة إختياراتهم المهنية وتيسير إنتقالهم من الجامعة إلى سوق العمل.

وأشار الدكتور أحمد غلاب بأن المركز المهنى يوفر مجموعة شاملة من الإرشادات والتدريبات فى مجالات الإدارة المهنية ومهارات التوظيف والتدريب التقنى وريادة الأعمال.

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وأضاف أحمد غلاب بأن هذه الدورات التدريبية ستساعد على سد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعى، وإحتياجات سوق العمل والصناعة وزيادة قدرة الخريجين التنافسية فى سوق العمل ليصبحوا مواطنين منتجين فى مجتمعاتهم ويسهموا فى التنمية.

كما يقوم مركز التطوير المهنى بتوفير بيئة مجهزة لتقديم خدماته ودمج ذوى الإعاقة ليصبحوا قادرين على دفع قاطرة التنمية مثلهم مثل أقرانهم.

وأن التدريبات المقدمة من المركز يقوم بتقديمها جهات مشهود لها بالجودة والكفاءة كل فى مجاله وهى كلية التعليم المستمر وكلية العلوم والهندسة بالجامعة الإميريكية، والغرفة الأمريكية لرجال الأعمال وشركة أسباير للحلول التدريبية.

وتابع رئيس جامعة أسوان بأن المركز الجامعى للتطوير المهنى بالجامعة يتعاون مع شركة GTTDUN وشركة Google العلمية لتقديم منحة تدريبيه عبر منصة جوجل الرقمية على مدار يومى  16 و 17 أغسطس الجارى عن آليات التسويق الرقمى وكيفية بناء موقع الإلكترونى ومستخدمات البحث المجانية المتاحة. 

وأكمل غلاب بأنه فى نهاية التدريب سيتم منح شهاده من الشركاء في تقديم هذه المنحة  للحضور والمشاركين وهو متاح لجميع طلاب وخريجى وأعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة أسوان لتقديم الخدمات عن بعد بإستخدام المنصات الإلكترونية وتطبيق برنامج زووم فى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد .
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