إعدام طبيب يمني بعد صلبه على مبنى حكومي.. والسبب زوجته

قتلت عناصر من "تنظيم أنصار الشريعة " أمس الجمعة، طبيب الأسنان اليمني مظهر اليوسفي وصلبه بتهمة التخابر مع الحوثيين حيث تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي صورة لطبيب الأسنان، مظهر اليوسفي، بعد صلبه على مبنى حكومي في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء.



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وبدوره كشف أحد أشقاء الطبيب مظهر اليوسفي الذي أعدمه تنظيم القاعدة بمديرية الصومعة في محافظة البيضاء ، الأسباب والدوافع وراء العملية حيث قال في محادثة عبر تطبيق "واتس آب" إن شقيقه تم اعتقاله منذ أكثر من شهرين نتيجة لخلاف عائلي مع زوجته التي تنتمي إلى محافظة أبين، وطلقها بعد ذلك، لتتقدم بعد يومين إلى تنظيم القاعدة تطالب بحقوقها.





ونقلا عن موقع "المشهد اليمني" فقد ذكر شقيق الطبيب المقتول قائلا : كان هناك اتفاق بين سلمان الكازمي شقيق زوجة الدكتور ومسلحي القاعدة بأن يأخذوا طليقها ويتم تقسيم كل أملاكه بينهما بحجة أن مسؤول التنظيم المدعو "أبو الحمزة" قال إن اليوسفي أخذ زوجته الأبينية (من أبين) لحما ورماها عظما.





وأضاف: يوم عيد الأضحى قاموا بمداهمة العيادة الطبية وأخذوا كل المعدات التي هي ملك الطبيب اليوسفي، وقاموا ببيع معدات العيادة بحجة أن طليقته هي من باعتهم.





وبيًن شقيقه أن الاتفاق بين أمراء تنظيم القاعدة هو تلفيق قضية شرف لإلغاء أي وساطة قبلية، مشيرا إلى أنه تم تهديده بالتصفية عن طريق رقم دولي.





جدير بالذكر ان الطبيب مظهر (40 عاما) من مواليد منطقة جرنات عزلة بني يوسف بمديرية المواسط محافظة تعز، ويعمل في محافظة البيضاء منذ عشر سنوات.