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منوعات

عمره 133 عامًا .. موجة الحر تضرب جسر هامرسميث العملاق .. صور

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:01 ص
جسر هامرسميث
جسر هامرسميث
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عزة عاطف

تستمر موجات الحر وتغيرات المناخ في التأثير على الحياة الطبيعية واليومية وتعطيل حركة الشعوب، فأيدي التخريب التي عاث بها الإنسان فسادًا في الطبيعة، تردها له اليوم على شكل صفعات متتالية.


بعد مرور 133 عامًا على بنائه تم اليوم إغلاق الجسر البريطاني العملاق هامرسميث أمام جميع المواطنين لأجل غير مسمى، في ضربة قوية وجهتها الطبيعة للشعب البريطاني.

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تفاجأ مفتشو السلامة بأن موجة الحر الأخيرة، فاقمت الشقوق داخل هيكل الجسر المستخدم من قبل 16 ألف شخص يوميًا.

ولن يسمح حتى للقوارب بالمرور من تحت الجسر، فهو بحاجة إلى إصلاحات بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني للحفاظ على الجسر المتحلل آمنًا على المدى الطويل.

كان الجسر قد تم إغلاقه سابقًا أمام سائقي السيارات في أبريل 2019 بسبب "عيوب خطيرة '' اكتشفتها مستشعرات الأمان.

لكنه سيظل مفتوحًا الآن لراكبي الدراجات والمشاة أثناء إجراء الإصلاحات، بعدما كشفت عمليات التفتيش الأخيرة التي أجريت كجزء من عمليات الترميم المستمرة أن الحرارة الشديدة على مدى الأسابيع القليلة الماضية قد تسببت في تشققات على الجسر.

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