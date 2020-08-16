عمره 133 عامًا .. موجة الحر تضرب جسر هامرسميث العملاق .. صور

تستمر موجات الحر وتغيرات المناخ في التأثير على الحياة الطبيعية واليومية وتعطيل حركة الشعوب، فأيدي التخريب التي عاث بها الإنسان فسادًا في الطبيعة، تردها له اليوم على شكل صفعات متتالية.





بعد مرور 133 عامًا على بنائه تم اليوم إغلاق الجسر البريطاني العملاق هامرسميث أمام جميع المواطنين لأجل غير مسمى، في ضربة قوية وجهتها الطبيعة للشعب البريطاني.

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تفاجأ مفتشو السلامة بأن موجة الحر الأخيرة، فاقمت الشقوق داخل هيكل الجسر المستخدم من قبل 16 ألف شخص يوميًا.

ولن يسمح حتى للقوارب بالمرور من تحت الجسر، فهو بحاجة إلى إصلاحات بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني للحفاظ على الجسر المتحلل آمنًا على المدى الطويل.

كان الجسر قد تم إغلاقه سابقًا أمام سائقي السيارات في أبريل 2019 بسبب "عيوب خطيرة '' اكتشفتها مستشعرات الأمان.