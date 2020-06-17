سائح يدمر الأرضية الزجاجية لأضخم جسر معلق في أمريكا.. صور

أن تبني جسرًا زجاجيًا معلقًا يتكون من مليون رطل خرسانة ثم يأتي سائح أحمق لكسره بكل سهولة، هذا هو "الإحباط".

فقد قام سائح زار أمريكا في عطلة مع بداية تخفيف الإغلاق بكسر الأرضية الزجاجية لأكبر جسر معلق للمشاة في الولايات المتحدة يمتد على طول 680 قدمًا عبر الوادي.





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قام السائح بتكسير الزجاج على الجسر بعد محاولته القيام بـ "التزلج على غرار لعبة البيسبول"، متجاهلًا قاعدة "عدم الجري أو القفز أو الارتداد" على جسر جاتلينبرج سكايبريدج في تينيسي.





وتسمح الأجزاء الزجاجية من الجسر للزوار برؤية الأرض تحتهم مسافة 140 قدمًا (42.5 متر)، وفقًا لـ Gatlinburg Skylift Park فقد حاول السائح أداء سباق تزلج، يتم إجراؤه عادةً بساق واحدة مدسوسة تحت الأخرى مما تسبب في تشقق زجاج أرضية الجسر الضخم والذي نتج عنه إغلاق الجسر بمجرد تصدعه.





وبحسب ما ورد استخدم مبدعو الجسر أكثر من مليون رطل من الخرسانة لتأسيسه، وثلاثة أميال (نحو 5.5 كيلومتر) من الكابلات و1400 من ألواح زجاج الأرز لبناء الجسر المعلق الهائل، الذي تم افتتاحه في مايو 2019.





وقالت إدارة الحديقة، التي يوجد بداخلها الجسر: "عند الاصطدام، قام الجسم المعدني الذي استخدمه السائح في التزلج بشرخ الزجاج، مما أدى إلى تشققات ملحوظة في الطبقة العلوية الواقية من الزجاج اللوحي".