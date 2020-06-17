AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

سائح يدمر الأرضية الزجاجية لأضخم جسر معلق في أمريكا.. صور

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:03 ص
كسر جسر
كسر جسر
Advertisements
عزة عاطف
أن تبني جسرًا زجاجيًا معلقًا يتكون من مليون رطل خرسانة ثم يأتي سائح أحمق لكسره بكل سهولة، هذا هو "الإحباط".
فقد قام سائح زار أمريكا في عطلة مع بداية تخفيف الإغلاق بكسر الأرضية الزجاجية لأكبر جسر معلق للمشاة في الولايات المتحدة يمتد على طول 680 قدمًا عبر الوادي.

اقرأ المزيد:

قام السائح بتكسير الزجاج على الجسر بعد محاولته القيام بـ "التزلج على غرار لعبة البيسبول"، متجاهلًا قاعدة "عدم الجري أو القفز أو الارتداد" على جسر جاتلينبرج سكايبريدج في تينيسي.

وتسمح الأجزاء الزجاجية من الجسر للزوار برؤية الأرض تحتهم مسافة 140 قدمًا (42.5 متر)، وفقًا لـ Gatlinburg Skylift Park فقد حاول السائح أداء سباق تزلج، يتم إجراؤه عادةً بساق واحدة مدسوسة تحت الأخرى مما تسبب في تشقق زجاج أرضية الجسر الضخم والذي نتج عنه إغلاق الجسر بمجرد تصدعه.

وبحسب ما ورد استخدم مبدعو الجسر أكثر من مليون رطل من الخرسانة لتأسيسه، وثلاثة أميال (نحو 5.5 كيلومتر) من الكابلات و1400 من ألواح زجاج الأرز لبناء الجسر المعلق الهائل، الذي تم افتتاحه في مايو 2019.

وقالت إدارة الحديقة، التي يوجد بداخلها الجسر: "عند الاصطدام، قام الجسم المعدني الذي استخدمه السائح في التزلج بشرخ الزجاج، مما أدى إلى تشققات ملحوظة في الطبقة العلوية الواقية من الزجاج اللوحي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرق لتنظيف زجاج السيارة بشكل مثالي

مجموعة نساء يثيرن الرعب برقصتهن على جسر زجاجي معلق.. شاهد

ترشيحاتنا

احترس.. خطوات التعامل مع أعراض الاشتباه بفيروس كورونا

التموين: الكمامة المضافة مع السلع التموينية مطابقة للمعايير وتستخدم شهرين

وفاة الإعلامية نهى العلمي

أفيخاي أدرعي يواصل استفزازه مخاطبا محمد صلاح: ننتظرك في إسرائيل

احذر .. تعقيم الكمامة بالكحول يعرض حياتك للخطر

أخبار الزمالك | 9 تصريحات مثيرة من مرتضى منصور بشأن عودة النشاط .. كارتيرون يستعين بـ أوناجم لضم نجم حسنية أغادير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائح يدمر الأرضية الزجاجية لأضخم جسر معلق في أمريكا.. صور

وفري فلوس الصالون .. تعلمي طريقة الباديكير في البيت

بعيدا عن سوء التغذية .. 5 عادات تدمر جهاز المناعة