AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد فهمي: هنا الزاهد زنانة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
رد احمد فهمي على سؤال أحد متابعيه عبر خاصية ستوري بإنستجرام حول ما يحبه في زوجته هنا الزاهد، وقال أحمد إنه يحب كل شئ فيها، ولكن حرصا على التنويه أنه لا يحب زنها.


كان أحمد فهمى نشر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يمازح فيها الفنان بيومى فؤاد بعد مشاركته فى احتفالية النادى الأهلى باستاده الجديد بتعليقه على مباراة قدامى الأهلى. 


وقال فهمى : "أنت داخل تزاحم مدحت شلبى .. مش كفاية قعدت جيلك كله فى البيت".


يذكر أن آخر أعمال احمد فهمى هى مسلسل "رجالة البيت" مع بيومى فؤاد واكرم حسنى واخراج احمد الجندى. 
أحمد فهمي: هنا الزاهد زنانة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المؤسسة مسلسل رمضاني جديد من بطولة بيومي فؤاد

عزومة سوشي.. أحدث ظهور لـ أحمد فهمي وهنا الزاهد

محمود حميدة يخطف الأنظار مع حفيده فى العرض الخاص لـ الغسالة.. شاهد

أنا أهلاوي متعصب.. بيومي فؤاد: أبويا اداني علقة لما قدمت في اختبارات النادي

داخل تزاحم مدحت شلبى.. أحمد فهمى يمازح بيومى فؤاد: مش كفاية قعدت جيلك كله فى البيت

بعد رحيل رمضان صبحي.. 3 نجوم يفتحون النار على لاعب الأهلي السابق

ترشيحاتنا

تعليق إيهاب جلال عقب هزيمة المقاصة أمام الزمالك.. فيديو

وفاة شقيقة اللواء محمد عبد السلام أثناء مباراة المقاصة والزمالك

الصادق متحرقوش النار.. البشعة حيلة الصعايدة لمعرفة الحقيقة بحرق اللسان

مفاجأة كبيرة.. هيدرسفيلد يرفض عرض بيراميدز للتعاقد مع رمضان صبحي

متحدث التعليم العالي: اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا 95%

الزمالك ينسحب من المنازعات على لقب القرن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الزوج الوفي| يصارع قرشًا مفترسًا لإنقاذ زوجته من بين فكيه.. صور

فيروس كورونا يقتل عائلة بأكملها ويصيب الأخ وزوجته .. تفاصيل مؤلمة

بمكون سحري.. اقض على النمل وحشرات الصيف في لحظات