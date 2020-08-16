أحمد فهمي: هنا الزاهد زنانة

رد احمد فهمي على سؤال أحد متابعيه عبر خاصية ستوري بإنستجرام حول ما يحبه في زوجته هنا الزاهد، وقال أحمد إنه يحب كل شئ فيها، ولكن حرصا على التنويه أنه لا يحب زنها.
كان أحمد فهمى نشر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يمازح فيها الفنان بيومى فؤاد بعد مشاركته فى احتفالية النادى الأهلى باستاده الجديد بتعليقه على مباراة قدامى الأهلى.
وقال فهمى : "أنت داخل تزاحم مدحت شلبى .. مش كفاية قعدت جيلك كله فى البيت".
يذكر أن آخر أعمال احمد فهمى هى مسلسل "رجالة البيت" مع بيومى فؤاد واكرم حسنى واخراج احمد الجندى.