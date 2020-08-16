جيش الاحتلال: طائراتنا الحربية شنت عدة غارات على أهداف لـ حماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شن عدة غارات على أهداف تابعة لحركة حماس جنوبي قطاع غزة.





وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه الطائرات الحربية وأخرى - طائرت استطلاع - قبل قليل غارات على عدة أهداف إرهابية أخرى تابعة لحماس في جنوب قطاع غزة.





وأضاف أن الأهداف شملت استهداف مجمع عسكري لتخزين وسائل قتالية صاروخية تابع لحماس وذلك ردًا على اطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة.





جاء ذلك ردا على قصف صاروخي من قطاع غزة، أسفر عن وقوع 5 إصابات لمستوطنين إسرائيليين.





وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت أن أضرارا أحدثها صاروخ أطلق من قطاع غزة في منزل بسيديروت.





وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، وصول إصابتين إلى مجمع الشفاء الطبي، وأشارت بحسب وسائل إعلام فلسطينية إلى أن الإصابتين بالرصاص الحي احداهما في البطن والثانية في الاطراف السفلية شرق غزة.





وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة.



