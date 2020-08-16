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فن

أخبار الفن..أحمد فهمي: هنا الزاهد زنانة.. وهالة صدقي برفقة محمد فؤاد وإلهام شاهين من الإجازة الصيفية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالفنانين والمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية.


أصدقاء الزمن .. هالة صدقى برفقة محمد فؤاد وإلهام شاهين من الإجازة الصيفية

نشرت الفنانة هالة صدقى صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

محمد عبد الرحمن: أستأذنا قبل تقليد مشاهد أعمال شهيرة في جمجوم وبم بم

قلد محمد عبد الرحمن مجموعة مشاهد لأعمال شهيرة في مسلسله جمجوم وبم بم المذاع على احد المنصات الالكترونية، وقال محمد عبد الرحمن انهم استاذنوا صناع تلك الأعمال قبل عرضها.


أحمد فهمي: هنا الزاهد زنانة

رد احمد فهمي على سؤال أحد متابعيه عبر خاصية ستوري بإنستجرام حول ما يحبه في زوجته هنا الزاهد، وقال أحمد إنه يحب كل شئ فيها، ولكن حرصا على التنويه أنه لا يحب زنها.

صابر الرباعي: أخيرا وبعد طول انتظار سألقاكم قريبا

روج صابر الرباعي لاول حفل جماهيري له، خاصة بعد توقف فترة طويلة بسبب الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

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