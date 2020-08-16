اختارت الجمال.. درة تتألق ببشرة برونز وسالوبيت أبيض

خضعت الفنانة درة لجلسة تصوير، نشرتها عبر صفحتها الرسمية لحسابها الشخصي لمواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلقت درة على الصور: الحياة مثل الفن إذا ركزت على العيوب فهذا كل ما ترى، وإذا ركزت على الجمال فهذا كل ما ترى وأنا اخترت الجمال.





وارتدت درة سالوبيت بكتف وكتف مكشوف من منطقة البطن، ذات اللون الأبيض، واضعه عليه حزام ملون من منطقة البطن.





وتركت شعرها المبلل مموج كيرلي، وحرصت درة على الاطلالة بلون بشرتها البرونزي.





ولم تتكلف درة في ارتداء الاكسسورات، الا انها اكتفت بارتداء قرط طويل للغاية، مع بعض الأساور باللون الفضي والذهبي على يديها.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..



