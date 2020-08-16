AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

اختارت الجمال.. درة تتألق ببشرة برونز وسالوبيت أبيض

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:03 ص
دورة زروق
دورة زروق
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

خضعت الفنانة درة لجلسة تصوير، نشرتها عبر صفحتها الرسمية لحسابها الشخصي لمواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وعلقت درة على الصور: الحياة مثل الفن إذا ركزت على العيوب فهذا كل ما ترى، وإذا ركزت على الجمال فهذا كل ما ترى وأنا اخترت الجمال.

وارتدت درة سالوبيت بكتف وكتف مكشوف من منطقة البطن، ذات اللون الأبيض، واضعه عليه حزام ملون من منطقة البطن.


وتركت شعرها المبلل مموج كيرلي، وحرصت درة على الاطلالة بلون بشرتها البرونزي.


ولم تتكلف درة في ارتداء الاكسسورات، الا انها اكتفت بارتداء قرط طويل للغاية، مع بعض الأساور باللون الفضي والذهبي على يديها.

 

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..


اختارت الجمال.. درة تتألق ببشرة برونز وسالوبيت أبيض
اختارت الجمال.. درة تتألق ببشرة برونز وسالوبيت أبيض
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منتظرة الأيام الأفضل .. درة تخضع لجلسة تصوير ساحرة بـ منزلها.. شاهد

بإطلالة من الزمن الجميل.. رضوى الشربيني تبهر متابعيها بجلسة تصوير وسط الطبيعة

بالجينز المقطع.. المطربة يارا بإطلالة كاجول تبرز أنوثتها

ببشرة برونزية وشعر كيرلي.. مايا دياب تشعل السوشيال ميديا

هاف ستومك وقصير.. درة تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير| شاهد

ترشيحاتنا

عقب تحقيق الفوزعلى مصر المقاصة.. 6 تصريحات نارية لرئيس الزمالك

100 مليون جنيه.. شوبير يرصد كواليس تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

بمكون سحري.. اقض على النمل وحشرات الصيف في لحظات

المبتكر الكفيف.. قصة مريض ابتكر علاجه بنفسه وأنهى معاناته مع تصلب الشرايين

التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى بالتنسيق .. ولأول مرة إدراج الجامعة اليابانية ومدينة زويل في تنسيق الجامعات

رواد السوشيال يهاجمون «الأطباء»: نعي عصام العريان وصمة عار على جبينكم

AdvertisementS

العثور على جثة زوجة مقطعة داخل ديب فريزر في الجيزة

الدعاء الذي إذا قاله المريض يشفى بإذن الله.. فيديو

إذا شعرت بانكسار قلبك وشدة حزنك .. عبلة الكحلاوي: ادع الله بهذا الاسم

الزوج الوفي| يصارع قرشًا مفترسًا لإنقاذ زوجته من بين فكيه.. صور

عقب تحقيق الفوزعلى مصر المقاصة.. 6 تصريحات نارية لرئيس الزمالك

بعد عملية خطيرة.. كاتي برايس تخرج من المستشفى على كرسي متحرك .. صور

فيروس كورونا يقتل عائلة بأكملها ويصيب الأخ وزوجته .. تفاصيل مؤلمة

وفاة روبرت شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أخبار الرياضة| 6 تصريحات نارية لرئيس الزمالك و100 مليون جنيه قيمة رمضان صبحي في بيراميدز.. وتعليق من جورديولا بعد خروج السيتي بثلاثية

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يكشف مخططا جديدا للخونة والعملاء.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95%..آخر وصايا شويكار قبل وفاتها

صالح جمعة يرحب بالانتقال للاتحاد السكندري

في ذكرى رحيل علوية جميل .. اعتزلت الفن والحياة العامة بعد النكسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختارت الجمال.. درة تتألق ببشرة برونز وسالوبيت أبيض

بعد عملية خطيرة.. كاتي برايس تخرج من المستشفى على كرسي متحرك .. صور

استغاثت .. اعتداء أب على طفلته بوحشية يفجر غضب الشارع العراقي| فيديو