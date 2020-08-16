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فن

إيه القمر ده.. إنجى خطاب تبهر متابعيها فى أحدث إطلالة لها.. شاهد

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:40 ص
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة إنجى خطاب جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:

قمر - جميلة جدا - ايه القمر ده

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يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني لعام  2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.

كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.
إيه القمر ده.. إنجى خطاب تبهر متابعيها فى أحدث إطلالة لها.. شاهد
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