إيه القمر ده.. إنجى خطاب تبهر متابعيها فى أحدث إطلالة لها.. شاهد

شاركت الفنانة إنجى خطاب جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:
قمر - جميلة جدا - ايه القمر ده
اقرأ أيضا:
بملابس رياضية.. إنجي خطاب تستعرض رشاقتها في الجيم
يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني لعام 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.
كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.
ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:
قمر - جميلة جدا - ايه القمر ده
اقرأ أيضا:
بملابس رياضية.. إنجي خطاب تستعرض رشاقتها في الجيم
يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني لعام 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.
كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.