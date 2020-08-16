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أخبار البلد

وزير التنمية المحلية: تخصيص أراض لتنفيذ مشروع إنشاء 100 ملعب مفتوح بالمحافظات

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:35 ص
اجتماع وزيرا التنمية
اجتماع وزيرا التنمية المحلية والشباب
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ايمان البكش
استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر الوزارة لبحث عدد من ملفات التعاون بين الوزارتين فى مختلف محافظات الجمهورية، شارك فى الاجتماع عدد من قيادات الوزارتين.

وفى بداية اللقاء أشاد اللواء محمود شعراوى، بالمشروعات والخطط التى تقوم بها وزارة الشباب على مستوى الجمهورية، وكذا المبادرات الشبابية التى أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية وتطوير مراكز الشباب والمدن الشبابية بالمحافظات.

وأكد شعراوى أهمية دور الشباب المصرى فى عملية البناء والتنمية التى يقودها رئيس الجمهورية وتحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن الشباب دوره حيوى وهام فى بناء المجتمع ولديهم طاقة هائلة وأفكار إبداعية فى كافة المجالات ويمتلك الحماس لحل المشكلات ومواجهة التحديات.

وأثنى الوزير على مستوى التنسيق والتعاون القائم بين الوزارة ووزارة الشباب والرياضة فى عدد من المشروعات والملفات التى تقوم بها على أرض المحافظات  وكذا التنسيق فى تنظيم عملية الفتح التدريبى المنضبط لبعض الأنشطة الرياضية تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحى أهمية الدور الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية لتذليل كافة المشكلات والمعوقات التى تواجه وزارة الشباب فى عدد من المشروعات التى تتم فى المحافظات، وقال  صبحى: إن الوزارة تسعى خلال الفترة الجارية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتأهيل وتحديث وتطوير ورفع كفاءة عدد كبير من المنشآت الرياضية بالمحافظات لتعزيز مفهوم الاستثمار الرياضي بما يساهم في توفير فرص العمل لأبناء المحافظات.

وأشار صبحى إلى أن الوزارة تقوم خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية فيما يخص عدد من المشروعات الجاري تنفيذها لعدد من المنشآت الرياضية فى محافظات أسوان والجيزة والقاهرة والإسكندرية والسويس والدقهلية بما يساعد فى نشر ممارسة الرياضة على مستوى واسع من جموع الشعب اتساقًا مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري وبما يعود بالنفع على المحافظات بزيادة الموارد المالية لها.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الجارى التعاون فيها بين وزارة الشباب والمحافظات ومن بينها معسكر الشباب الدولى بجمصة وإنشاء مدينة شبابية فى السويس ومعسكر العقاد بأسوان وتخصيص أراضى لتنفيذ مشروع إنشاء 100 ملعب مفتوح بالمحافظات للحد من التعدي على الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى حسن إدارة بعض المنشآت الرياضية فى محافظات الإسكندرية والجيزة والقاهرة.

وفى ختام اللقاء تم الإتفاق على إعداد بروتوكول للتعاون بين الوزارتين فيما يخص الملفات والمشروعات المشتركة بين الجانبين والتى تجرى على أرض المحافظات لتذليل كافة المعوقات.
وزير التنمية المحلية: تخصيص أراض لتنفيذ مشروع إنشاء 100 ملعب مفتوح بالمحافظات
وزير التنمية المحلية: تخصيص أراض لتنفيذ مشروع إنشاء 100 ملعب مفتوح بالمحافظات
وزير التنمية المحلية: تخصيص أراض لتنفيذ مشروع إنشاء 100 ملعب مفتوح بالمحافظات
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