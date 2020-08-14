بضوابط كورونا.. وزير الرياضة: انطلاق دوري مراكز الشباب أكتوبر المقبل

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، إنطلاق الموسم الجديد من دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة 2020/2021 ، في الرابع من أكتوبر المقبل ، وذلك للمحافظات التي تشارك بـ24 مركز شباب ويليها المحافظات التي تقل عن 24 مركز شباب وفقًا لمراحل البدء .





وأكد "صبحى"، أن الموسم الجديد من دوري مراكز الشباب سيشهد تطبيق كامل لكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية المتضمنة بالدليل الاسترشادي للوزارة والخاص بالأكواد الأسترشادية حفاظًا علي سلامة اللاعبين مع كشف طبي معتمد من جهة حكومية لكل لاعب ، فضلًا عن أعمال التعقيم والتطهير لكافة المنشأت المستخدمة قبل وبعد وأثناء المباريات .





وشدد وزير الشباب والرياضة، علي ضرورة مراجعة كافة البيانات لكافة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية حتي لا يتعرض مركز الشباب للشطب من الدوري ونقل مدير المركز وكذلك حل مجلس الإدارة في حال ثبوت أي تلاعب أو تزوير .





قال "صبحي"، إن التصفيات التمهيدية تبدأ إعتبارًا من منتصف أغسطس الجاري وحتي منتصف سبتمبر المقبل، ويستثني منها الفرق الأربعة الحاصلة علي المراكز الأربعة الأوائل علي مستوي المحافظة بالنسخة الماضية ، وتقام الساعة 12 ظهرًا، مع التأكيد علي مشاركة أكبر عدد من مراكز الشباب بهذه التصفيات و تطبيق قانون كرة القدم ولائحة المسابقات في جميع المباريات.





و نظام الدوري بالمحافظات يكون بتقسيم المحافظة التي بها 24 مركز شباب مشارك إلي أربع مجموعات حسب التوزيع الجغرافي ، يقام بينهما دوري كامل ذهاب وعودة ، والمحافظة التي يشارك بها أقل من 20 مركز شباب يتم تقسيمها من قبل اللجنة المنظمة بالوزارة ، عقب ذلك يصعد أول وثاني كل مجموعة وصولًا للمربع الذهبي والنهائي ومن ثم نهائيات دوري مراكز الشباب بين أبطال المحافظات .





يشارك في الدوري من كل محافظة 24 مركز شباب كحد أقصي و10 مركز شباب كحد أدني ، ويتم تقسيم مراحل بدء الدوري بكل محافظة طبقًا لعدد فرق مراكز الشباب المشاركة من قبل اللجنة المنظمة .





وتقام مباريات الدوري الجديد 2020/2021 ، يومي الأحد والأثنين من كل أسبوع في الساعة 12 ظهرًا ، مع التأكيد علي الفرق المشاركة ضرورة الحضور قبل المباراة ب 15 دقيقة فقط تطبيقًا للوائح وحفاظًا علي سلامة الجميع .



