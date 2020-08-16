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حوادث

سقط من الطابق الثالث.. مصرع عامل خلال عمله في مصنع بسوهاج

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:41 ص
جثه
جثه
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لقى عامل مصرعه عقب سقوطه من الطابق الثالث في مصنع تحت الإنشاء بحي الكوثر في سوهاج، اثناء قيامه بأعمال البناء، تم نقل الجثة لمستشفى أخميم المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا يفيد ورود اشارة من مستشفي أخميم المركزي بوصول "أمين.خ.ر" 30 عاما عامل بناء ويقيم دائرة مركز المراغة جثة هامدة إدعاء سقوط من علو.


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وتبين من الفحص وسؤال شقيقه "نبيل.خ.ر" 25 عاما عامل ويقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء قيامه وشقيقه المذكور بأعمال البناء بمصنع كوين لاند للأسمدة والكيماويات ملك المدعو أختل توازنه وسقط أرضا من أعلي الطابق الثاني علوي مما نتج عنه وفاته ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.


وتم تحرير المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة العامة.

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