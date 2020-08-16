تعرضه watch it .. بدء تصوير مسلسل إسعاف يونس لـ محمد أنور

أعلن نجم مسرح مصر محمد أنور عن بدء تصوير مسلسل كوميدي جديد "إسعاف يونس"، المقرر عرضه على منصة watch it، في 15 حلقة، من إخراج معتز التوني.

ونشر أنور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" : توكلنا على الله، وهو المسلسل الذي يعد أولى بطولات محمد أنور في الدراما التليفزيونية، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر.





ويشارك محمد أنور في بطولة مسلسل قوت القلوب مع رانيا فريد شوقي، وإسلام جمال، ومحمد أنور، وسهر الصايغ، والمسلسل من تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.





وتدور أحداث المسلسل حول سيدة تعاني من طريقة معاملة أبنائها خريجي الجامعة لها، لاعتراضهم على طبيعة مهنتها كعاملة في مدرسة، إلا أنها لا ترضخ لطلبهم بترك مهنتها، وفي الوقت نفسه تبحث عن مهنة أخرى لزيادة دخلها.