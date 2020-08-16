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فن

بعد انفجار بيروت .. ألبوم اليسا صاحبة رأي يحاول الصمود

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:30 م
صاحبة رأي
صاحبة رأي
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شروق ابراهيم
بالرغم من أن الفنانة إليسا اوقفت الحملة الترويجية والدعائية لألبومها الغنائي عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر – انستجرام" احتراما للحادث المأسوي في لبنان إلا أن اغاني الالبوم مازالت تحصد ملايين المشاهدات بمعدل جيد. 

وتصدرت اغنية " انا شبه نسيتك" الالبوم من حيث نسب الاستماع محققة 2 مليون و 900 ألف مشاهدة وجاءت في المركز الثاني اغنية " حبة اهتمام" التي حققت 2 مليون ونصف. 

"صاحبة رأي" هي الأغنية الرئيسية لألبوم إليسا، الذي أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن طرحه كاملا يوم 1 أغسطس الجاري بالتزامن مع عيد الأضحى.

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