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أخبار البلد

حتى 31 أغسطس .. كلية اللاهوت الأسقفية مستمرة في تلقى طلبات الالتحاق

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:59 ص
المطران منير حنا
المطران منير حنا
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سامح سلام
أعلنت كلية اللاهوت الأسقفية الاستمرار فى تلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق بالكلية للعام الأكاديمى 2020 / 2021 وذلك حتى الـ31 من أغسطس الجارى. 

وذكر بيان صادر عن الكنيسة الأسقفية وضعت الكلية عدة شروط للالتحاق أهمها المعيار الروحى، إذ ينبغى على مقدم الطلب أن يكون قادرًا على إظهار الالتزام الروحى، بالإضافة إلى المعيار الأكاديمى الذى يتمثل فى المهارات اللاهوتية في الكتابة والمناقشة الشفهية من أجل مواصلة الدراسة وأن يتمتع المتقدم بالمعايير الخدمية مثل مواهب القيادة، والتعليم، والإعداد، والرعاية. 

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وأضاف المطران سامى فوزى عميد كلية اللاهوت - فى بيان له - نقبل المتقدمين من أي خلفية طائفية أو لاهوتية مهما تكن على أن تكون لديه الرغبة في العبادة والدراسة والحياة كجزء من مجتمع الكلية بحسب التقليد الأسقفي، مشيرا إلى المعايير المالية والتى تتضمن قدرة الطالب على سداد مصاريف الدراسة ( 2000 جنيه مصرى سنويا). 

الجدير بالذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام 2005 وهدفها هو تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين للكهنوت من أجل خدمة الكنيسة. 

يشار إلى أن كلية اللاهوت الاسقفية (AST) هي مشروع استراتيجي لأقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر، تأسست عام 2005. بلغ عدد الملتحقين لأكثر من 130 طالبا وطالبة من خلفيات متنوعة يدرسون اللاهوت باللغة العربية في المرحلة الجامعية، إما على درجة الدبلوم لمدة عامين أو على درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات، في الحرم الجامعي في فروع القاهرة والإسكندرية والمنيا.

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