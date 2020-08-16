بالتعاون مع أكاديمية ناصر.. المعلمين تستأنف دورة إستراتيجيات الأمن القومى

استأنفت اليوم الأحد، النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، تنظيم دورة إستراتيجيات الأمن القومي المصري للسادة المعلمين، وذلك بعد توقف دام 5 أشهر بسبب جائحة كورونا.





وتناولت الدورة العديد من الموضوعات المتعلقة بالأمن القومى المصرى على كل الأصعدة، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وكذلك الجهود المبذولة لدعم مقومات التنمية على أرض مصر، ويلقي المحاضرات نخبة من الخبراء الإستراتيجيين بالأكاديمية.



