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أخبار البلد

بالتعاون مع أكاديمية ناصر.. المعلمين تستأنف دورة إستراتيجيات الأمن القومى

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:18 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
استأنفت اليوم الأحد، النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، تنظيم دورة إستراتيجيات الأمن القومي المصري للسادة المعلمين، وذلك بعد توقف دام 5 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وتناولت الدورة العديد من الموضوعات المتعلقة بالأمن القومى المصرى على كل الأصعدة، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وكذلك الجهود المبذولة لدعم مقومات التنمية على أرض مصر، ويلقي المحاضرات نخبة من الخبراء الإستراتيجيين بالأكاديمية.

وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن الدورة تهدف في مضمونها إلى تعريف المعلمين بإستراتيجيات الأمن القومي وأهمية الإدراك والفهم والوعي بما يحاك للدولة المصرية، وكذلك إعداد كوادر وقيادات من المعلمين واعية قادرة على مواجهة التحديات، فضلًا عن تنمية الوعي الفكري لديهم لمواجهة الشائعات التي هي أحد أسلحة حروب الجيل الرابع المتمثلة في نشر الأكاذيب والأخبار المغلوطة.
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