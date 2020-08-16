رئيس البرلمان يحيل مشروع قانون تقسيم الدوائر للجنة التشريعية

أحال رئيس البرلمان د. علي عبد العال قانون تقسيم الدوائر لمجلس النواب للجنة الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن.









قال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر زعيم الأغلبية البرلمانية إنه قدم منذ قليل مشروع قانون باسم الائتلاف لتقسيم الدوائر الانتخابية.





وقال القصبي في تصريحات صحفية إن مشروع القانون راعي التقسيم الجغرافي والتمثيل المناسب لكافة أرجاء الجمهورية.





كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب افتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاحد لمناقشة العديد من مشروعات القوانين أبرزها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية- التحرش، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم هيئة الأوقاف المصرية ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات - التنمر ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري و مشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.