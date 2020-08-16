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أخبار البلد

كنيسة مارجرجس للأقباط الكاثوليك بالشورانية تطلق حملة للتوعية بمخاطر كورونا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:24 م
حملة توعية بمخاطر
حملة توعية بمخاطر فيروس كورونا
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سامح سلام
نظمت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس للأقباط الكاثوليك بالشورانية تحت إشراف الأب باخوم عويضة راعي الكنيسة، وبالتعاون مع هيئة كاريتاس حملة توعوية عن مخاطر فيروس كورونا، وكيفية الوقاية منه.

شارك في الحملة، مجموعة من شباب الكنيسة، والإكليريكيّ ناجي شوقي، وقامت المجموعة المشاركة أيضًا، بزيارة لنقطة شرطة القرية، وعمل تعقيم كامل لها، بالإضافة إلي تعقيم الكنيسة.
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ومن المقرر أن تستمر حملة التوعية ضد فيروس كورونا التى اطلقتها كنيسة مارجرجس للأقباط الكاثوليك بالشورانية في عدد من المناطق بمحافظة سوهاج  بالتعاون مع هيئة كاريتاس. 

كان  صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، قد زار كنيسة السيدة العذراء بالبياضية، وذلك للمرة الأولى منذ سيامته الأسقفية.

تأتي الزيارة في إطار الزيارات الرعوية لنيافته لكنائس الإيبارشية، حيث ترأس نيافته صلاة الرياضة الروحية بمناسبة صوم السيدة العذراء، واستعدادًا لعيد انتقالها بالنفس و الجسد إلى السماء.

واستقبل الأنبا بشارة جودة الأب بولس إسحق راعي الكنيسة، كما شارك بالحضور أيضًا آباء منطقة ملوى الأب بيشوى حبيب، والأب يوسف أنور، والأب ملاك جرجس.

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