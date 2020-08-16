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أخبار البلد

الليلة.. رئيس الطائفة الإنجيلية يلقي عظة الأحد من كنيسة الإبراهيمية بالإسكندرية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:45 م
الدكتور القس إندريه
الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية
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سامح سلام
يلقي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، ثاني عظاته ومشاركاته في الخدمة الروحية، مساء اليوم الأحد، بكنيسة الإبراهيمية الإنجيلية، بمحافظة الإسكندرية، بعد فترة انقطاع تجاوزت أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا العالمية.

وتعد زيارة الدكتور القس إندريه زكي في إطار جولته الرعوية بمحافظات الإسكندرية والمنيا والإسماعيلية، عقب فترة توقف وتعليق للخدمات والأنشطة بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. 

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يذكر أن الدكتور القس أندريه زكي، ألقى أولى عظاته ومشاركاته في الخدمة الروحية من كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بمحافظة القاهرة، يوم الأحد الماضي، مع اتخاذ ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية. 

والقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم عظة الأحد على الفضائيات المصرية، حيث قدم خلالها التهنئة بعيد العذراء وتحدث عن الاستعداد للسنة القبطية الجديدة. 

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في السابع من أغسطس الجارى صوم السيدة العذراء مريم والذى يستمر لمدة 15 يومًا، يقام خلاله القداسات اليومية والنهضات الروحية في عدد من الكنائس ويتم بثها على صفحات التواصل الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا. 
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