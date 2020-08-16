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أخبار البلد

وصول أولى الرحلات السياحية من رومانيا مطار الغردقة بعد استئناف الطيران.. صور

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:49 م
وصول أولى الرحلات
وصول أولى الرحلات
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نورهان خفاجي
استقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الأحد، أولى رحلات شركة أير بوخاريست القادمة من رومانيا وعلى متنها ١٤٧ راكبا، وذلك بعد استئناف الرحلات الجوية وعودة الحركة السياحية إلى مطار الغردقة، حيث تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه واستقبال الركاب بالورود.


وكان في استقبالهم الطيار نبيل الملاح، مدير مطار الغردقة، وفريق العلاقات العامة بالمطار، لتقديم جميع التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.


يأتى هذا في ضوء جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية وزيادة عدد الرحلات بين جمهورية مصر العربية وباقي دول العالم.
وصول أولى الرحلات السياحية من رومانيا مطار الغردقة بعد استئناف الطيران.. صور
وصول أولى الرحلات السياحية من رومانيا مطار الغردقة بعد استئناف الطيران.. صور
وصول أولى الرحلات السياحية من رومانيا مطار الغردقة بعد استئناف الطيران.. صور
وصول أولى الرحلات السياحية من رومانيا مطار الغردقة بعد استئناف الطيران.. صور
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