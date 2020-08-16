نشرة الفن.. ميريهان حسين تكشف حقيقة خضوعها لعملية التجميل.. محمود حميدة رئيس شرفي لمهرجان الأقصر السينمائي

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالفنانين والمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية.





نفت الفنانة مريهان حسين خضوعها لعمليات تجميل في أنفها، من خلال التعليقات على الصور التي نشرتها من إجازاتها الصيفية في الساحل الشمالي.





أعلن السيناريست سيد فؤاد مؤسس ورئيس مهرجان الاقصر للسينما الإفريقية أن اللجنة العليا للمهرجان في دورته العاشرة والتي ستقام في الفترة من 12 الى 18 مارس 2021 ستكون برئاسة شرفية للممثل المصري الكبير محمود حميدة.





يبدو أن أزمة تلوح في الأفق بين إدارة مهرجان شرم الشيخ السينمائى؛ برئاسة الكاتب الصحفي جمال زايدة، وإدارة مهرجان الإسكندرية لسينما دول البحر المتوسط؛ برئاسة الكاتب الصحفي الأمير أباظة؛ بعدما أعرب مهرجان شرم الشيخ السينمائى، فجأة، عن اسفه لما أسماه (التضارب الذى يسود عمل مهرجانات السينما فى مصر)





بالرغم من أن الفنانة إليسا أوقفت الحملة الترويجية والدعائية لألبومها الغنائي عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر – انستجرام" احتراما للحادث المأسوي في لبنان إلا أن اغاني الالبوم مازالت تحصد ملايين المشاهدات بمعدل جيد.



