AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

انطلاق الدورة السابعة لمعلمي التربية الدينية بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:26 م
انطلاق الدورة السابعة
انطلاق الدورة السابعة لمعلمي التربية الدينية بمعسكر أبي بكر
Advertisements
محمود ضاحي
أعلنت وزارة الأوقاف عن  فعاليات الدورة التدريبية المشتركة السابعة لرفع مهارات معلمي التربية الدينية الإسلامية يومي 22 و 23 أغسطس بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية بمراعاة جميع إجراءات التباعد الاجتماعي والتزام جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم بشأن تنمية مهارات المعلمين ، وبرعاية كريمة من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، وموزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي .

يحاضر في هذه الدورة كل من:  محمد سالم أبو عاصي عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر،  أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر ،  محمود فؤاد مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم ،  أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سماحة واستنارة وتنمية.. الأوقاف في عهد السيسي نقلة نوعية في جميع المجالات

الأوقاف في 6 سنوات.. إنفاق أكثر من 6 مليارات جنيه على عمارة بيوت الله.. وافتتاح أعظم أكاديمية لتدريب الأئمة والدعاة في العالم.. وإقامة 1200 مدرسة قرآنية

الأوقاف: موقع الوزارة تخطى 25 مليون متابع.. والصفحة الرسمية مليون و175 ألفا

بدءا من الجمعة.. الأوقاف تطلق دورات تثقيفية للأئمة حول مواجهة الإرهاب الإلكتروني

عضو بـ الأعلى للشؤون الإسلامية: الدعاة حائط صد لمواجهة الشائعات

ترشيحاتنا

خطوات شحن بطارية السيارة الفارغة في دقائق .. صور

شوبير: توابع زلزال انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز لا تزال تلقي بظلالها على غرفة ملابس فريق الأهلي

"دعم مصر" يتقدم بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لرئيس البرلمان

علشان الناس تبقى مستعدة.. الرئيس السيسي: هناك مناطق لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى

تعرف على قيمة عقد عبدالله السعيد ورمضان صبحي مع بيراميدز

بإطلالة جريئة.. صبا مبارك تشعل انستجرام بفستان أزرق مكشوف ..شاهد

AdvertisementS

بعد وفاة طفلة بأيام.. كاميرات المراقبة تلتقط صورة مرعبة أمام القبر.. صور

علشان الناس تبقى مستعدة.. الرئيس السيسي: هناك مناطق لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى

ضبطهما فى وضع مخل بشقته.. عامل يذبح عشيق زوجته بـ 15 مايو

غليان فى الأهلي .. شوبير يوجه نصيحة لـ محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ

هل تتحقق نبوءة مرتضى منصور.. تطور مفاجئ بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

قطع المرافق عن مالك الشقة في حالة عدم دفع مخالفة البناء بنسبة 10% من قيمتها.. مشروع قانون

أزارو راجع.. لاعب جديد يقود هجوم الأهلي أمام أسوان والزمالك

البرلمان يوافق على قانون ضمان سرية بيانات المجني عليه بقضايا التحرش

للكشف عن كيفية قتلها.. الطب الشرعي يشرح أشلاء سيدة الهرم بعد العثور عليها بالفريزر

رئيس الوزراء يتابع جهود التنمية فى شمال ووسط سيناء.. ويكلف بالتنسيق لتوفير الطاقة الكهربائية المطلوبة

إنقاذ 3 أشخاص والبحث عن 2 آخرين أسفل أنقاض عقار منهار بأسيوط

"دعم مصر" يتقدم بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لرئيس البرلمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمعت عن فيتامين ب 4 ؟ .. إليك أهم فوائده

أضرار لم تعرفها من قبل للوزن الزائد على الصحة

بـ الأحمر الناري.. كنزي عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا بأحدث إطلالاتها