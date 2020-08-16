انطلاق الدورة السابعة لمعلمي التربية الدينية بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية

أعلنت وزارة الأوقاف عن فعاليات الدورة التدريبية المشتركة السابعة لرفع مهارات معلمي التربية الدينية الإسلامية يومي 22 و 23 أغسطس بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية بمراعاة جميع إجراءات التباعد الاجتماعي والتزام جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.





يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم بشأن تنمية مهارات المعلمين ، وبرعاية كريمة من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، وموزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي .



