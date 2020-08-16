أمل حجازى تهاجم ساسة لبنان: رح تاخدوا معكم لعنة التاريخ

شنت الفنانة أمل حجازى هجوما على السياسيين اللبنانيين، عبر حسابها على موقع تويتر، مشيرة إلى أن التاريخ سوف يلعنهم، وكتبت أمل، قائلة:"حكامنا الذين تخطوا الثمانين من العمر لماذا تخالفون طبيعة الخالق الله قال وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا يعني ببلش الانسان يضيّع

ويخرّف خلّونا نجرب شباب عقلهم نظيف في كتير اشيا بالحياة تغيرت عن ايامكم وبكفي اهانة

لكبرتكن كل اللى رح تاخدوا معكم لعنة التاريخ وكومة سيئات اما المنصب والكرسي والقصر ما بساعوا بالمترين بمتر".



على جانب أخر طالب عدد من نجوم الوطن العربي بضرورة دعم لبنان

وقال أحمد حلمى على موقع تويتر : "واحدة من أجمل بلاد العالم بتمر بكارثة محصلتش في تاريخها قبل كدة.





وأضاف حلمى قائلا : "لبنان بتعانى من أزمة فوق الأزمة، وأنا النهاردة كسفير للنوايا الحسنة ليونيسف مصر بطلب منكم تدعموا تدخلات يونيسف علشان نساعد كل طفل".



