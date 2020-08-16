محافظ الشرقية يكلف برصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية المؤدية للمديريات الخدمية بالزقازيق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق بسرعة الإنتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع الداخليه المؤدية للمديريات الخدمية والكائنة خلف ديوان عام المحافظه بمدينه الزقازيق بعد ما شاهدته تلك المنطقه من أعمال أصلاح وإنشاء جديد ، ترتب عليها سوء حالة الطرق الداخلية المؤدية للمديريات. مديريةبسرعةكفاءة





وشدد المحافظ علي سرعة الإنتهاء من تنفيذ أعمال الرصف بالمنطقة، تيسيرًا على العاملين بالمديريات الخدمية ولتهيئه الطريق أمامهم للوصول إلى مقار عملهم .





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كان محافظ الشرقية قد وجه مدير مديريه الطرق بسرعه الإنتهاء من أعمال الرصف الجاريه بالطرق الداخليه بمدينه الزقازيق وذلك لتيسير الحركه المروريه ، ولتقليل الوقت والجهد في التنقل داخل المدينة وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.



